सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से डीजे के तबादले से जुड़े मामले में दो सप्ताह में उचित निर्णय लेने को कहा, ट्रेड फेयर पर अधिकारी तलब

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बार-बार तबादले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से कहा कि इस संबंध में पेश अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर दो सप्ताह में उचित निर्णय लें. शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि वह प्रशासनिक मामलों के लिए गठित कमेटी की सलाह से प्रकरण में उचित निर्णय लें. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस ज्योमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने जालौर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता की याचिका पर यह आदेश दिए. अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि पूर्व में गुप्ता की नियुक्तियां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और जेडीए में निदेशक पद पर रही, जिन्हें दंडात्मक प्रकृति की नहीं कहा जा सकता.

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का दस माह बाद रिटायरमेंट है. वे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं. इसके लिए नियमित इलाज की जरूरत है. याचिकाकर्ता की पत्नी शिक्षक हैं और जल्दी रिटायर होने वाली हैं. ऐसे में दूरस्थ जिले में तबादला होने से न केवल पारिवारिक संतुलन प्रभावित हो रहा है, बल्कि उनके इलाज में भी बाधा आ रही है. याचिका में कहा कि इस संबंध में उन्होंने 3 दिसंबर को हाईकोर्ट प्रशासन को अभ्यावेदन भी दिया. याचिका में गुहार लगाई गई थी कि उसे जयपुर या आसपास ऐसे पद पर नियुक्त किया जाए, जो उसकी वरिष्ठता के आधार पर हो.

एमएनआईटी में ट्रेड फेयर पर मांगा जवाब: इधर, राजस्थान हाईकोर्ट ने एमएनआईटी परिसर में अगले माह प्रस्तावित सोलर ट्रेड फेयर को लेकर शिक्षा मंत्रालय, एमएनआईटी निदेशक, राजस्थान सोलर एसोसिएशन, मुख्य सचिव और सीएजी सहित अन्य से 13 जनवरी तक जवाब मांगा है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने संयुक्त अभिभावक संघ की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए.

याचिका में अधिवक्ता विनोद कुमार वैष्णव ने अदालत को बताया कि जेएलएन मार्ग स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 16 जनवरी 2026 से तीन दिवसीय ट्रेड फेयर लगाया जा रहा है. इसमें सोलर क्षेत्र से जुड़ी प्रदेश की दर्जनों निर्माता और सेवा प्रदाता कंपनियां भाग लेंगी. याचिका के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विद्यार्थियों को शांत और शुद्ध शैक्षणिक वातावरण का अधिकार है. ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में व्यावसायिक आयोजन नहीं किया जाए. एमएनआईटी जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में ऐसे व्यापारिक मेले न केवल शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करेगा, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन और गरिमा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है.