सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से डीजे के तबादले से जुड़े मामले में दो सप्ताह में उचित निर्णय लेने को कहा, ट्रेड फेयर पर अधिकारी तलब

डीजे ने सेहत का हवाला देकर दूर ट्रांसफर नहीं करने की लगाई थी गुहार. वहीं हाईकोर्ट ने एमएनआईटी में ट्रेड फेयर पर जवाब मांगा.

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर
जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बार-बार तबादले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से कहा कि इस संबंध में पेश अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर दो सप्ताह में उचित निर्णय लें. शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि वह प्रशासनिक मामलों के लिए गठित कमेटी की सलाह से प्रकरण में उचित निर्णय लें. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस ज्योमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने जालौर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता की याचिका पर यह आदेश दिए. अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि पूर्व में गुप्ता की नियुक्तियां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और जेडीए में निदेशक पद पर रही, जिन्हें दंडात्मक प्रकृति की नहीं कहा जा सकता.

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का दस माह बाद रिटायरमेंट है. वे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं. इसके लिए नियमित इलाज की जरूरत है. याचिकाकर्ता की पत्नी शिक्षक हैं और जल्दी रिटायर होने वाली हैं. ऐसे में दूरस्थ जिले में तबादला होने से न केवल पारिवारिक संतुलन प्रभावित हो रहा है, बल्कि उनके इलाज में भी बाधा आ रही है. याचिका में कहा कि इस संबंध में उन्होंने 3 दिसंबर को हाईकोर्ट प्रशासन को अभ्यावेदन भी दिया. याचिका में गुहार लगाई गई थी कि उसे जयपुर या आसपास ऐसे पद पर नियुक्त किया जाए, जो उसकी वरिष्ठता के आधार पर हो.

एमएनआईटी में ट्रेड फेयर पर मांगा जवाब: इधर, राजस्थान हाईकोर्ट ने एमएनआईटी परिसर में अगले माह प्रस्तावित सोलर ट्रेड फेयर को लेकर शिक्षा मंत्रालय, एमएनआईटी निदेशक, राजस्थान सोलर एसोसिएशन, मुख्य सचिव और सीएजी सहित अन्य से 13 जनवरी तक जवाब मांगा है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने संयुक्त अभिभावक संघ की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए.

याचिका में अधिवक्ता विनोद कुमार वैष्णव ने अदालत को बताया कि जेएलएन मार्ग स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 16 जनवरी 2026 से तीन दिवसीय ट्रेड फेयर लगाया जा रहा है. इसमें सोलर क्षेत्र से जुड़ी प्रदेश की दर्जनों निर्माता और सेवा प्रदाता कंपनियां भाग लेंगी. याचिका के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विद्यार्थियों को शांत और शुद्ध शैक्षणिक वातावरण का अधिकार है. ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में व्यावसायिक आयोजन नहीं किया जाए. एमएनआईटी जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में ऐसे व्यापारिक मेले न केवल शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करेगा, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन और गरिमा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है.

ये दिए तर्क: याचिकाकर्ता ने कहा कि परिसर में बने हॉस्टल में बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहते हैं. बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को लेकर कड़ी सुरक्षा के प्रावधान हैं. ऐसे में बिना जांच पड़ताल कंपनियों से जुड़े लोगों को प्रवेश देना अनुचित है. इस प्रस्तावित ट्रेड फेयर को रोका जाए. याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी भरत व्यास व अन्य वकील उपस्थित हुए. उन्होंने जवाब के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने सुनवाई 13 जनवरी को रखते हुए पक्षकारों से जवाब पेश करने को कहा.

टोंक में मकान तोड़ने पर रोक: एक अन्य मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक जिले के दत्तवास गांव में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और सौंदर्यीकरण के लिए मकानों को तोड़ने पर रोक लगा दी. साथ ही अदालत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव, मुख्य अभियंता और निवाई खंड के सहायक अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. जस्टिस संदीप तनेजा की एकलपीठ ने मोहन लाल गुप्ता व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया. अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि सरकार ने टोंक में जस्टिना से मित्रपुर जाने वाली रोड चौड़ी और सौंदर्यीकरण के लिए वहां मौजूद मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की. इसके तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जद में आने वाले मकानों पर लाल निशान लगा दिए. विभाग जल्दी इन निर्माणों पर बुलडोजर चलाएगा. याचिका में कहा कि मौके पर पर्याप्त चौड़ी रोड है. उस पर भारी वाहनों की आवाजाही भी नहीं होती. ऐसे में स्थानीय जरूरतों को देखते पूर्व में ही रोड को पर्याप्त चौड़ा बनाया था. अब चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए रोड चौड़ी कर रहे हैं. उनके पास स्थानीय पंचायत के पंजीकृत पट्टे हैं. ऐसे में अनावश्यक रोड चौड़ी करने और सौंदर्यीकरण के नाम पर उनके मकान नहीं तोड़े जाएं. इस पर एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के मकान ध्वस्त करने पर रोक लगा दी. साथ ही संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा.

