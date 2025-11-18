ETV Bharat / state

हिमाचल छात्रवृत्ति रिश्वत मामले में पूर्व ईडी अधिकारी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल छात्रवृत्ति रिश्वत मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By ANI

Published : November 18, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
शिमला: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश स्कॉलरशिप में कथित रिश्वत मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के एक पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर को जमानत दे दी है. साथ ही, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस पहले के फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें राहत देने से मना कर दिया गया था.

यह आदेश जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने दिया, जिसमें कहा गया कि आरोपी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. वह काफी समय से कस्टडी में है, और उससे ट्रायल के दौरान सहयोग करने की उम्मीद है.

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जांच पूरी होने के बाद लगातार जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और निर्देश दिया कि आरोपी विशाल दीप को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय शर्तों पर रिहा किया जाए.

CBI की एंटी-करप्शन ब्रांच ने 22 दिसंबर, 2024 को चंडीगढ़ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 के सेक्शन 7A और 12 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 61(2) और 238 के तहत FIR दर्ज कीं. आरोप एक संदिग्ध रिश्वतखोरी रैकेट पर केंद्रित हैं, जो स्कॉलरशिप फंड पाने वाले प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जांच से जुड़ा है.

बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि चार्जशीट फाइल होने के बाद, आरोपी को लगातार हिरासत में रखना अब सही नहीं है और यह ट्रायल से पहले बेवजह की सजा है. CBI की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे और अन्य ने जमानत याचिका का विरोध किया, आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया और इसे अधिकार का मिलकर किया गया गलत इस्तेमाल बताया.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि जांच में हेरफेर करने और गिरफ्तारियों को प्रभावित करने के बदले में गैर-कानूनी रिश्वत मांगने के आरोप "इंस्टीट्यूशनल ईमानदारी पर चोट करते हैं". हाई कोर्ट ने एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप्स के कथित इस्तेमाल, नकली पहचान बनाने और परिवार की गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया था, जिन्हें उसने "जानबूझकर और सोच-समझकर किए गए" काम का इशारा माना था.

