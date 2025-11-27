जोजरी सहित अन्य नदियों के जीवित होने की आस जगी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी
SC के निर्देश पर कमेटी बनी है. कई जिलों के कलेक्टर सहित स्टेक होल्डर को सदस्य बनाया है. प्रदूषण नियंत्रक मंडल ने कार्रवाई शुरू की.
Published : November 27, 2025 at 5:06 PM IST
जोधपुर : पश्चिमी राजस्थान की बरसाती नदियां, जो औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित पानी से लगभग समाप्त हो चुकी हैं, उनको नया जीवन देने की राह खुली है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से जोजरी सहित अन्य नदियों में बहाए जा रहे अनट्रीटेड वाटर को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे निस्तारण के लिए कमेटी बना दी है. इससे पहले ही स्थानीय प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रक मंडल सक्रिय हो गया है. नदियों में जाने वाले प्रदूषित पानी को रोकने के लिए जांच की जा रही है. खास तौर से स्टील फैक्ट्रियों पर मंडल की नजर है, जिसका पानी काफी खतरनाक होता है. इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.
कोर्ट ने गठित की कमेटी : सुप्रीम कोर्ट गत शुक्रवार को ही न्यायाधीश संदीप मेहता व विक्रमनाथ की खंडपीठ ने सुनवाई की थी. इस दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सरकार एनजीटी के निर्देशों की पालना के लिए तैयार है. प्रदूषण के नियमों की पालना नहीं करने वाले इंडस्ट्रीज को बंद करने की कार्रवाई करेगी. इस पर कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संगीत लोढा की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन के निर्देश दिए, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, रीको प्रतिनिधि, पर्यावरण विभाग के एसीएस, यूडीएच के अधिकारी व जोधपुर, पाली व बालोतरा के कलेक्टर और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं. 9 दिसंबर तक सरकार को कमेटी के लिए एक आरएएस अधिकारी सहित अन्य स्टाफ उपलब्ध करवाने हैं. कार्यालय जोधपुर सर्किट हाउस में होगा.
कमेटी से पहले कार्रवाई : कमेटी के क्रियान्वयन से पहले ही प्रदूषण नियंत्रण मंडल स्टील इंडस्ट्रीज के प्रदूषित पानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बुधवार को ही विभाग की टीम ने शिकायतों के आधार पर संगरिया में स्थित ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया. इसमें पाया कि वहां प्रदूषित पानी ही जा रहा है, जो सीधा जोजरी में जाता है. इसका औचक निरीक्षण किया गया. पश्चिमी राजस्थान में जोजरी, लूनी और बांडी नदियों में लंबे समय से अनट्रीटेड वाटर डाला जा रहा है. इसमें सिवरेज और औद्योगिक इकाइयों के जहरीले पानी शामिल हैं. जोधपुर, पाली और बालोतरा में संचालित सीवेज टीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और कॉमन एलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की क्षमता अभी नाकाफी है, जिसकी वजह से नदियां प्रदूषण की भेंट चढ़ चुकी है. बढ़ते प्रदूषण के बावजूद प्रदूषित पानी को उपचारित करने की क्षमता विकसित नहीं कर पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर सवाल उठाए थे.
स्टील इंडस्ट्रीज की ओर से पानी बाईपास करने की शिकायतें हमें मिली हैं. वीडियो भी आए हैं. मौके पर जांच करवाई जा रही है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. निरीक्षण में पाया गया कि ट्रीटमेंट प्लांट से अनट्रीटेड पानी जा रहा हैं, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है. इसको लेकर स्टील ट्रीटमेंट प्लांट की एनवायरमेंट क्लीयरेंस पर पेनल्टी व प्लांट बंद करने की कार्रवाई की जा रही है. : कामिनी सोनगरा, मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी
जमीनें हुईं बंजर : जोजरी नदी में बहते जहरीले पानी से जोधपुर से करीब 50 किलोमीटर के इलाके में हजारों बीघा खेतों की जमीनें बंजर हो गई हैं. खेतों में किसानों को मजबूरी में जहरीले पानी से ही खेती करनी पड़ रही है. प्रदूषण मिट्टी और भूजल तक में समा चुका है. पशुधन भी भारी रूप से प्रभावित हो रहा है. सैकड़ों परिवार जो नदी के किनारे रहते हैं, उनकी जीना मुहाल हो चुका है. समय रहते सुधार नहीं हुआ तो परेशानी बढ़ जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ही सहारा : जोजरी नदी में प्रदूषण को लेकर मुहिम चला रहे श्रवणराम का कहना है कि स्थानीय नेताओं से लगातार गुहार कर रहे हैं, लेकिन उनका जवाब सिर्फ गंभीरता से काम करने तक सीमित हैं. सरकारी घोषणाओं के काम धरातल पर नहीं उतरे हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रसंज्ञान लिया है. कमेटी भी गठित की गई है. उम्मीद है कि कोर्ट अगर लगातार मॉनिटरिंग करता रहा तो नदियों में काले पानी की समस्या का समाधान होगा.
ईटीवी भारत ने उजागर किए हालात : जोधपुर से निकलने वाली जोजरी नदी में जहरीला काला पानी बहने से आस पास के गांवों में बिगड़े हालात को लेकर ईटीवी भारत ने ग्रांउड रिपोर्ट में हालात उजागर किए थे. इसमें बताया था कि कैसे जहरीले पानी के कारण लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है. खेती खत्म हो रही है, पशुधन का नुकसान भी हो रहा है. इसके बाद राज्य सरकार ने जोधपुर में जोजरी के लिए नए ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत किए थे.
यह है प्रमुख शहरों के हालात :
पाली : हर दिन 32 एमएलडी सीवेज निकल रहा है. यहां दो एसटीपी की क्षमता 22.5 एमएलडी है यानी करीब 10 एमएलडी सीवेज प्रतिदिन साफ हुए बिना बांडी नदी में जा रहा है. इंडस्ट्रियल एरिया में 497 टेक्सटाइल इकाइयों के लिए दो सीईटीपी 12-12 एमएलडी क्षमता के हैं, पूरी क्षमता से काम नहीं करते.
जोधपुर: हर दिन करीब 230 एमएलडी सीवेज, दो एसटीपी, एक ऑक्सीकरण तालाब की क्षमता 120 एमएलडी है. इस हिसाब से रोजाना 110 एमएलडी गंदा पानी जोजरी नदी में जा रहा है. तीन नए एसटीपी (65 एमएलडी) निर्माणाधीन, दो एसटीपी प्रस्तावित हैं. यहां 81 स्टील, 306 टेक्सटाइल यूनिट्स हैं. इनके प्लांट हैं, लेकिन आधी क्षमता से चल रहे हैं.
बालोतरा: 12.5 एमएलडी सीवेज प्रतिदिन पैदा होता है. एसटीपी की क्षमता 9 एमएलडी है, बाकी गंदा पानी लूनी नदी में जा रहा है. 955 टेक्सटाइल यूनिट्स हैं. इनके लिए बने तीन सीईटीपी की कुल क्षमता 54.5 एमएलडी है, लेकिन 19 एमएलडी पर चल रहे हैं.