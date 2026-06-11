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मीर बख्श ने हिमाचल सरकार से दस अरब से अधिक का मांगा है मुआवजा, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, अब आया नया अपडेट

मीर बक्श को मंडी में 110 बीघा जमीन देने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रिव्यू पिटिशन.

मीर बख्श जमीन मुआवजा मामला
मीर बख्श जमीन मुआवजा मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 2:22 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला के नेरचौक में 765 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का निर्माण हुआ है. दिलचस्प बात यह है कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज जिस जमीन पर बना है, उसके मालिकाना हक को लेकर मीर बख्श नामक शख्स ने कानूनी लड़ाई लड़ी. हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से फैसला मीर बख्श के हक में आया, लेकिन उसे न तो अभी तक मुआवजा मिला और न ही बदले में 110 बीघा जमीन. अब इस केस में नया अपडेट सामने आया है.

दरअसल, दिव्यांशु राणा नामक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व के फैसलों को लेकर रिव्यू पिटीशन डाली थी. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने रिव्यू पिटीशन को डिस्मिस कर दिया है. ये केस सिविल अपील नंबर 6168 ऑफ 2016 के तहत सुनवाई में था. इस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट के 19 जुलाई 2023 वाले फैसले के रिव्यू को लेकर मामला डिस्मिस हो गया है. ऐसे में राज्य सरकार को मीर बख्श को प्राइम लोकेशन पर 110 बीघा जमीन देनी ही पड़ेगी.

मीर बख्श
मीर बख्श (ETV Bharat)

उल्लेखनीय है कि ये मामला देशभर में सुर्खियों में रहा है. यहां बता दें कि 19 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को मीर बख्श को उसके हक की जमीन देने को कहा था. दिलचस्प बात ये है कि 2023 में जिस बैंच ने मीर बख्श के हक में फैसला दिया था, उसमें भी न्यायमूर्ति संजय करोल निर्णय देने वाली बैंच में थे. इस मामले में राज्य सरकार हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में केस हार चुकी है. अब राज्य सरकार को मीर बख्श को हर हाल में जमीन उपलब्ध करवानी होगी.

मीर बख्श की दलील है कि नेरचौक में नब्बे बीघा जमीन जो असल में उनके पूर्वजों की थी, उस पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना दिया गया है. अब उन्हें उतनी ही जमीन प्राइम लोकेशन में दी जाए. राज्य सरकार की दिक्कत ये है कि प्राइम लोकेशन में ऐसी जमीन उपलब्ध करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है. मामला राज्य सरकार के पास पेंडिंग है. इधर, राज्य सरकार ने कुछ जगहों पर जमीन चिन्हित की है, लेकिन मामले में कोई न कोई बाधा आ रही है.

लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज
लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज (Lal Bahadur Shastri Medical College)

यहां जानिए, क्या है पूरा मामला?

दरअसल, देश की आजादी के बाद मीर बख्श के पूर्वजों की जमीन भारत सरकार की संपत्ति हो गई थी. यानी ये जमीन भारत सरकार के स्वामित्व में चली गई थी. भंगरोटू व नेरचौक इलाके की 92 बीघा से अधिक की जमीन जमाबंदी के कागजों में मीर बख्श के पूर्वजों दीन मोहम्मद व सुल्तान मोहम्मद की थी. वर्ष 1950 के देश के कानून के अनुसार ये संपत्ति यानी जमीन इवेक्यूई प्रॉपर्टी के तौर पर केंद्र के स्वामित्व में चली गई. बताया गया था कि सुलतान मोहम्मद पाकिस्तान चला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि 1983 में अपनी मृत्यु के समय तक सुल्तान मोहम्मद हिमाचल का ही निवासी था.

जमीन के मालिकाना हक को लेकर मीर बख्श, जो सुलतान मोहम्मद के वारिस हैं, ने लगातार हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी और हर बार उनके हक में फैसला आया. फिलहाल, मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद ये केस नए सिरे से चर्चा में आ गया है. अब राज्य सरकार को आगे का फैसला लेना है.

वहीं, मीर बख्श के अनुसार, मंडी जिले में जिस स्थान पर नेरचौक मेडिकल कॉलेज अस्पताल (अब लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल नेरचौक) बना है, वहां की 92 बीघा सहित 110 बीघा जमीन पर उनका मालिकाना हक है. मामले में हाईकोर्ट ने उनके हक में निर्देश दिए हैं कि मीर बख्श को उतनी ही जमीन किसी अन्य जगह दी जाए. हाईकोर्ट ने निर्देश के बाद मीर बख्श ने इजराय याचिका दाखिल कर हिमाचल सरकार से दस अरब से अधिक रुपए मुआवजे की मांग की थी. जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार ने सप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से भी सरकार को झटका लगा.

दरअसल इस जमीनी विवाद की शुरुआत आजादी के समय से जुड़ी है. आजादी के बाद 1947 में संबंधित जमीन भारत सरकार के स्वामित्व में चली गई थी. वर्ष 1952-53 की जमाबंदी के कागजों के अनुसार ये जमीन सुल्तान मोहम्मद के पूर्वजों दीन मोहम्मद आदि की थी. ये जमीन भंगरोटू व नेरचौक इलाके में स्थित है. ये अलग-अलग जमीन 92 बीघा से अधिक थी और इसे 1950 के कानून के तहत निष्क्रांत संपत्ति यानी इवेक्यूइ प्रॉपर्टी घोषित केंद्र सरकार के स्वामित्व में दिया गया था. लेकिन 1952-53 की जमाबंदी के कागजों में ये जमीन सुल्तान मोहम्मद के पूर्वजों दीन मोहम्मद आदि की थी.

ऐसे में मीर बख्श के पिता सुल्तान मोहम्मद ने भी इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी. सुल्तान मोहम्मद ने 15 फरवरी 1957 में इस जमीन को वापिस लेने के लिए तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय में अपील की. इसको लेकर बार-बार अपील की गई और अंतिम बार अपील वर्ष 1967 में रिजेक्ट हुई थी. वहीं, दस्तावेज बताते हैं कि सुल्तान मोहम्मद कभी भारत से बाहर नहीं गया और 1983 में उसकी मौत हिमाचल प्रदेश में ही हुई थी.

अपने पिता सुल्तान मोहम्मद के बाद साल 2000 से मीर बख्श ने भी जमीन वापिस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं. इस दौरान मामला लगातार अदालतों में चलता रहा. फिर 9 जनवरी वर्ष 2009 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि सुल्तान मोहम्मद के वारिस मीर बख्श को मंडी जिला में ही जमीन दी जाए. खैर, हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने मंडी जिला प्रशासन को 92 बीघा से अधिक जमीन तलाशने के लिए कहा. जिसके बाद मंडी जिला प्रशासन ने केस बनाकर सरकार को भेजा. वहीं, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. लेकिन वहां से भी राज्य सरकार को राहत नहीं मिली. 19 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 हजार रुपए की कॉस्ट भी लगाई.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (ANI)

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता दिव्यांशु राणा ने पूर्व के फैसलों को लेकर रिव्यू पिटीशन डाली थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को डिस्मिस कर दिया है. इस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट के 19 जुलाई 2023 वाले फैसले के रिव्यू को लेकर मामला डिस्मिस हो गया है. ऐसे में राज्य सरकार को मीर बख्श को प्राइम लोकेशन पर 110 बीघा जमीन देनी ही पड़ेगी.

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