ETV Bharat / state

ओबीसी आयोग धर्मशाला शिफ्ट के मामले में सुक्खू सरकार को राहत, हाईकोर्ट के स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि किसी संस्था के मुख्यालय को स्थानांतरित करना एक नीतिगत फैसला है. इसमें न्यायपालिका के हस्तक्षेप की बहुत कम गुंजाइश होती है. विशेष रूप से तब, जब इससे आम जनता के अधिकार प्रभावित न हो रहे हों. हाईकोर्ट के स्टे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने जब तक हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया तब तक इस स्तर पर कोई राय बनाना कठिन है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार को कार्यालय स्थानांतरित करने से रोकने का कोई कारण नहीं है. राज्य सरकार के पास धर्मशाला अथवा किसी अन्य स्थान पर कार्यालय स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता है. जो लंबित कार्यवाही में पारित आदेशों के अधीन होगी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग मुख्यालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर रोक लगाई थी. सोमवार को इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने अपना फैसला सुनाया. मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने राय रखते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अदालत को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है.

इसी साल बीते 9 जनवरी को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए OBC कमीशन हेडक्वार्टर शिफ्ट करने पर रोक लगा दी थी. हिमाचल सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के फैसला किया था. सरकार के फैसले के खिलाफ आयोग के पूर्व सदस्य राम लाल शर्मा की ओर से हिमाचल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. इस मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सुनवाई की. सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने OBC आयोग मुख्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी. हाईकोर्ट के इस स्टे के खिलाफ हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

HC ने हेडक्वार्टर शिफ्ट को स्टे करते हुए सरकार से मांगा था जवाब

मामले में याचिकाकर्ता राम लाल शर्मा का तर्क था कि शिमला में वर्तमान OBC आयोग मुख्यालय जिस भवन में चल रहा है उसे 99 सालों के लिए लीज पर लेने के लिए ₹22 लाख से अधिक का भुगतान किया जा चुका है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आयोग में कर्मचारियों की संख्या भी कम है. साथ ही धर्मशाला में कर्मचारी आवास की क्या व्यवस्था की गई है, इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. याचिकाकर्ता की ओर से हेड क्वार्टर शिफ्ट करने पर रोक लगाने की मांग की गई. इस पर हाईकोर्ट ने मुख्यालय शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था. मामले में अगली सुनवाई अप्रैल के लिए तय की थी. हाईकोर्ट के इस आदेश को हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के स्थानांतरण के प्रस्ताव को चुनौती देने और हाईकोर्ट की ओर से स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने पर आपत्ति जताई है.