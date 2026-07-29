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सुक्खू सरकार को बड़ा झटका! कर्मचारियों की सीनियरिटी और वित्तीय लाभ से जुड़े मामले में राज्य सरकार की SLP खारिज

सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की सीनियरिटी और वित्तीय लाभ से जुड़े मामले में सरकार की SLP खारिज ( ANI )