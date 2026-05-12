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खुशखबर: सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश-सभी शैक्षणिक संस्थानों में राजस्थानी भाषा में पढ़ाने की नीति बनाएं, गहलोत ने किया स्वागत

कोर्ट ने कहा कि राजस्थान अब ऐसी उचित नीति तैयार करे, जिसके तहत राजस्थानी भाषा को संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था में शामिल किया जाए.

Supreme Court, New Delhi
सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली (ETV Bharat (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 8:29 PM IST

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नई दिल्ली/जयपुर: सुप्रीम कोर्ट से राजस्थानी भाषा को लेकर राहतभरी खबर आई है. उच्चतम न्यायालय ने राजस्थानी भाषा के संरक्षण एवं इसे शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राजस्थानी को चरणबद्द तरीके से सभी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने और लागू करने की नीति बनाए. जस्टिस विक्रम नाथ एवं जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह निर्देश पदम मेहता व अन्य की एसएलपी पर दिया. इधर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका स्वागत किया और कहा कि अब केंद्र सरकार को बिना देरी राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए.

30 सितंबर को मांगी अनुपालना रिपोर्ट: पदम मेहता व अन्य की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थानी भाषा अत्यंत समृद्ध ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखती है. उसे पहले ही कई विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में मान्यता एवं स्वीकृति मिल चुकी है. राजस्थान अब ऐसी उचित नीति तैयार करे, जिसके तहत राजस्थानी भाषा को संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था में शामिल किया जाए. इसमें प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा सम्मिलित हो. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की पालना रिपोर्ट 30 सितंबर तक पेश करने को कहा.

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विधानसभा पास कर चुकी प्रस्ताव: एसएलपी में प्रार्थी पदम मेहता की ओर से सीनियर एडवोेकेट मनीष सिंघवी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350-ए, बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में जहां तक संभव हो, बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए. राजस्थानी भाषा करोड़ों लोग बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे रीट परीक्षा के ढांचे अथवा शिक्षण माध्यम में शामिल नहीं किया गया है, जबकि राजस्थान विधानसभा ने दिनांक 25 अगस्त 2003 को ही प्रस्ताव पारित कर राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा कर दी थी.

पिछले जवाब से अलग इस बार: एएजी शिवमंगल शर्मा ने इस पर कहा, इस संबंध में सरकार उचित निर्णय लेगी. राज्य सरकार ने कभी यह रुख नहीं अपनाया कि राजस्थानी भाषा को शैक्षणिक व्यवस्था में शामिल करना गलत या अस्वीकार्य है. हालांकि पूर्व में अपने जवाब में कहा था कि वर्तमान में राजस्थानी भाषा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्वीकृत पाठ्यक्रम ढांचे का हिस्सा नहीं है. इसी कारण इसे रीट में शामिल नहीं किया गया. राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत मातृभाषा आधारित शिक्षा एवं बहुभाषीय शिक्षण से संबंधित क्लॉज 4.11 के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न टास्क फोर्स पहले ही बना चुकी है.

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पूर्व सीएम ने किया स्वागत: इधर, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राजस्थानी भाषा को अनिवार्य करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है. मुझे गर्व है कि हमारी कांग्रेस सरकार ने 25 अगस्त 2003 को विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, बृज, वागड़ी, मालवी और शेखावाटी जैसे समृद्ध बोलियां सहित राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मुहिम शुरू की थी, आज उसे बड़ी मजबूती मिली है. गहलोत ने कहा की मातृभाषा में शिक्षा मिलने से प्रदेश के बच्चों का अपनी जड़ों से जुड़ाव और गहरा होगा. अब केंद्र सरकार को भी बिना देरी किए राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए.

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