घर ढहाए गए लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, लखनऊ के चुनाव अधिकारी को दिए निर्देश

लखनऊ के मतदाता सूची से 91 विस्थापित निवासियों के नाम हटाए जाने की जांच निर्देश. ( ETV Bharat )