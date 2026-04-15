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कोर्ट में दो मामले: SI पेपर लीक में निलंबित RAS को जमानत नहीं, स्कूल खेल मैदान का भूमि आवंटन रद्द करने पर रोक

एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आरएएस हनुमाना राम को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

Supreme court of India
सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 8:06 PM IST

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जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनकर दो उम्मीदवारों के स्थान पर परीक्षा देने वाले निलंबित आरएएस हनुमाना राम को जमानत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी हनुमाना राम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता पर तीन व्यक्तियों के लिए डमी अभ्यर्थी बनने का आरोप है. यह एक घटना नहीं है, बल्कि आरोपी के निरंतर आचरण को दर्शाती है.

जमानत याचिका में आरोपी की ओर से कहा गया कि वह बीते एक साल से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. ऐसे में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में समय लगने को देखते हुए उसे जमानत दी जाए. जिसका विरोध करते हुए एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि आरोपी ने एसआई परीक्षा में दो अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दी थी, हालांकि दोनों अभ्यर्थी बाद में साक्षात्कार में फेल हो गए थे. इसके साथ ही उसने पटवारी भर्ती में भी डमी अभ्यर्थी की भूमिका निभाई थी. उसने आरएएस अधिकारी होते हुए यह अपराध किए हैं. ऐसे अधिकारी पूरे तंत्र के लिए खतरा हैं. ऐसे में उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

पढ़ें: एसआई भर्ती 2021 प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर

स्कूल खेल मैदान का भूमि आवंटन रद्द करने पर रोक: राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के बाजौर स्थित सरकारी स्कूल के खेल मैदान के लिए आवंटित की गई भूमि का आवंटन रद्द करने वाले स्थानीय कलेक्टर के गत 5 फरवरी के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्थानीय कलेक्टर, शिक्षा विभाग और स्कूल समिति को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एसआई भर्ती रहेगी रद्द, आयोग के खिलाफ भी स्वप्रेरित प्रसंज्ञान समाप्त

याचिका में अधिवक्ता केतन धाभाई ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने साल 2023 में स्कूल के खेल मैदान के लिए 2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी. वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल विकास समिति के साथ बैठक का हवाला देते हुए कलेक्टर को पत्र लिखा कि यह जमीन स्कूल से 400 मीटर दूर स्थित है. जिसके कारण विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ती है. इस पत्र के आधार पर कलेक्टर ने गत 5 फरवरी को इस भूमि का आवंटन रद्द कर दिया, लेकिन बदले में दूसरी जमीन आवंटित नहीं की. याचिका में कहा गया कि आवंटन रद्द करने के अल्प समय बाद ही इस जमीन को मैसर्स बाजोर डेजर्ट सफारी एंड रिसोर्ट को आवंटित कर दी. याचिका में कहा गया कि निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए स्कूल के खेल मैदान का आवंटन रद्द किया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आवंटन रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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