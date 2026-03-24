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धर्म परिवर्तन-आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संतों ने किया स्वागत, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दी बधाई

वाराणसी: माननीय उच्चतम न्यायालय ने धर्म परिवर्तन और आरक्षण के अंतर्संबंधों पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सख्त फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो वह अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा तुरंत खो देता है. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व के फैसले को बरकरार रखते हुए यह व्यवस्था दी है.

संवैधानिक लाभ और धर्म का प्रभाव: अदालत ने अपने आदेश में जोर देकर कहा कि इन तीन निर्धारित धर्मों से बाहर जाने वाले व्यक्ति को एससी का सदस्य नहीं माना जा सकता है. ऐसे व्यक्ति आरक्षण, विशेष संरक्षण या किसी भी प्रकार के अन्य संवैधानिक लाभों के हकदार नहीं रह जाते हैं. कोर्ट ने इस प्रतिबंध को "पूर्ण" बताते हुए स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी प्रकार के अपवाद की गुंजाइश नहीं है. कानूनी और संवैधानिक रूप से धर्म परिवर्तन का सीधा प्रभाव व्यक्ति के जातिगत अधिकारों पर पड़ता है और वह एक साथ दो विपरीत धार्मिक पहचानों के लाभ नहीं ले सकता.

पादरी के मामले में कोर्ट की टिप्पणी: यह पूरा मामला आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति से जुड़ा है, जिसने ईसाई धर्म अपनाकर पादरी बनने के बाद एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था. उसने आरोप लगाया था कि प्रार्थना के दौरान उसके साथ मारपीट और जातिसूचक अभद्रता की गई थी. हालांकि, जांच में यह तथ्य सामने आया कि वह व्यक्ति लंबे समय से ईसाई धर्म की गतिविधियों में सक्रिय था और पादरी के रूप में कार्यरत था. इस आधार पर हाईकोर्ट ने माना कि धर्म परिवर्तन के बाद वह एससी दर्जे का पात्र नहीं रहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तर्क को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी.

अखिल भारतीय संत समिति ने किया स्वागत: वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस निर्णय पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि काशी के संतों में इस फैसले को लेकर हर्ष का माहौल है और समिति हृदय से इस आदेश का स्वागत करती है. स्वामी जी के अनुसार, सनातन धर्म में सेंध लगाने वाले और विदेशी शक्तियों द्वारा प्रायोजित धर्म परिवर्तन के खेल पर इस फैसले से प्रभावी रोक लगेगी. उन्होंने इसे सत्य की जीत बताते हुए भारतीय न्यायपालिका के प्रति आभार प्रकट किया है.

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