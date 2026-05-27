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'विपक्ष की बोलती बंद' SIR वाले फैसले पर RJD ने कहा- 'हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थीं'

एसआईआर के मामले में 'सुप्रीम आदेश' के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है. सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर करारा हमला किया. पढ़ें खबर

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राजीव रंजन और मनोज झा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 5:21 PM IST

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पटना: SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेडीयू विपक्ष पर हमलावर है. जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर ऐतिहासिक फैसला दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि एसआईआर का उद्देश्य लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना नहीं है.

SIR पर SC के फैसले पर क्या बोली जेडीयू? : जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सही माना है. कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्ष को एसआईआर पर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए.

''इन दो वजहों जनसंख्या में वृद्धि और पलायन से एसआईआर बेहद महत्वपूर्ण है. एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल सही दिशा में है और आगे भी जारी रहेगा. मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद विपक्ष की बोलती बंद होनी चाहिए. इसी के साथ एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने से खुद को चुप रखना चाहिए.'' - राजीव रंजन, प्रवक्ता, जेडीयू

राजीव रंजन
राजीव रंजन (ETV Bharat)

SIR पर क्या बोली बीजेपी? : बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से चलता है. चुनाव आयोग के सारे अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं. लेकिन हमारे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को संविधान से ज्यादा मानते हैं. ऐसे लोग एसआईआर के खिलाफ थे, जैसे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अखिलाश यादव. ये लोग अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं.

''समस्या यह नहीं कि विरोध करना है, बल्कि समस्या यह है कि अपने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करना है. पिछले दिनों चुनाव आयोग को गालियां दी गई कि नागरिकों के नाम काट रहे हैं. क्या आप घुसपैठियों को नागरिक बना रहे हो? इन लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है.'' - अजय आलोक, प्रवक्ता, बीजेपी

अजय आलोक
अजय आलोक (ETV Bharat)

'हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी'- RJD : वहीं एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी सासंद मनोज झा ने कहा कि, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी. उन्होंने कहा कि हमने किसी को चुनौती नहीं दी थी, बल्कि हम इंक्लूजन की जगह एक्सक्लूजन की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे. अब देखते हैं आगे क्या करना है?

''आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं. महज चंद सौ लोगों के हक में इंक्लूजन हुआ. हमने चुनाव आयोग के अधिकारी को चुनौती नहीं दी थी. इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं है.''- मनोज झा, राज्यसभा सांसद

मनोज झा
मनोज झा (ETV Bharat)

SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा? : दरअसल, बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर फैसला सुना दिया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में कहीं कोई खामी नहीं है. यह इलेक्शन कमीशन का अधिकार है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि एसआईआर पूरे देश में चलता रहेगा. अदालत ने कहा कि देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरी कानूनी प्रकिया का पालन किया. कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग के पास वोटर को शामिल करने से इंकार का अधिकार है.

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