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'विपक्ष की बोलती बंद' SIR वाले फैसले पर RJD ने कहा- 'हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थीं'

पटना: SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेडीयू विपक्ष पर हमलावर है. जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर ऐतिहासिक फैसला दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि एसआईआर का उद्देश्य लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना नहीं है.

SIR पर SC के फैसले पर क्या बोली जेडीयू? : जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सही माना है. कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्ष को एसआईआर पर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए.

''इन दो वजहों जनसंख्या में वृद्धि और पलायन से एसआईआर बेहद महत्वपूर्ण है. एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल सही दिशा में है और आगे भी जारी रहेगा. मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद विपक्ष की बोलती बंद होनी चाहिए. इसी के साथ एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने से खुद को चुप रखना चाहिए.'' - राजीव रंजन, प्रवक्ता, जेडीयू

राजीव रंजन (ETV Bharat)

SIR पर क्या बोली बीजेपी? : बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से चलता है. चुनाव आयोग के सारे अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं. लेकिन हमारे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को संविधान से ज्यादा मानते हैं. ऐसे लोग एसआईआर के खिलाफ थे, जैसे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अखिलाश यादव. ये लोग अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं.

''समस्या यह नहीं कि विरोध करना है, बल्कि समस्या यह है कि अपने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करना है. पिछले दिनों चुनाव आयोग को गालियां दी गई कि नागरिकों के नाम काट रहे हैं. क्या आप घुसपैठियों को नागरिक बना रहे हो? इन लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है.'' - अजय आलोक, प्रवक्ता, बीजेपी