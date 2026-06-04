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अरावली संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी, गहलोत ने बताया स्वागत योग्य कदम

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कमेटी को वर्तमान पर्यावरण संकट को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
अशोक गहलोत और अरावली पर्वत की फोटे (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 2:46 PM IST

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जयपुर: अरावली के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई पांच सदस्य हाई पावर कमेटी का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत किया है. गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्वागत योग्य है, उम्मीद है कि कमेटी अरावली के हितों में कार्य करेगी.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "अरावली की परिभाषा और संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 सदस्यीय हाई-पावर कमेटी का गठन एक स्वागत योग्य कदम है. हमें उम्मीद है कि यह कमेटी अरावली के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने वाली एक वैज्ञानिक परिभाषा तैयार करेगी."

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गहलोत ने कहा कि "आज राजस्थान और देश जिस तरह भीषण गर्मी और मौसम की विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है, उसे देखते हुए अरावली को सुरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना बेहद जरूरी है. एक या दो दशक पहले के मापदंड आज की बदलती और गंभीर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हो सकते. कमेटी को वर्तमान पर्यावरण संकट को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए."

कमेटी को सुझाव आमंत्रित करें लोग: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि "केंद्र की नीतियों ने अरावली के अस्तित्व के सामने गहरा संकट खड़ा कर दिया था, जिसके बाद 'अरावली बचाओ' मुहिम को बल मिला. पूर्ण विश्वास है कि कमेटी के प्रयासों से हमारी लघु पहाड़ियों का संरक्षण होगा और अरावली का यह प्राकृतिक सुरक्षा कवच मजबूत बना रहेगा. मेरा सभी पर्यावरणविदों, स्थानीय समुदायों और सजग नागरिकों से विनम्र निवेदन है कि जब भी कमेटी सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करे, अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दर्ज कराएं."

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