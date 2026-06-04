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अरावली संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी, गहलोत ने बताया स्वागत योग्य कदम

अशोक गहलोत और अरावली पर्वत की फोटे ( ETV Bharat File Photo )