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कर्मचारियों को मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लाभ! राज्य सरकार की SLP खारिज होने पर ये बोले वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की SLP खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. हजारों कर्मचारियों को इससे फायदा होगा.

राज्य सरकार की एसएलपी खारिज
राज्य सरकार की एसएलपी खारिज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 5:06 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तोहफा मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के कर्मचारियों कि वरिष्ठता और वित्तीय लाभों से जुड़े राज्य सरकार के एक्ट को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की SLP को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट केस निर्णय के बाद प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच एक लंबी न्यायायिक लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से आया निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

हिमाचल हाई कोर्ट में कर्मचारियों के पक्षकार वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण ने पूरे मामले पर कहा कि अब कर्मचारी एक बार फिर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का लाभ लेने के लिए योग्य हो गए हैं. शीर्ष अदालत के फैसले पर कर्मचारियों के पक्षकार वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण ने कहा कि अदालतों के विभिन्न निर्णयों में कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को सभी लाभों के लिए योग्य माना गया था. विभिन्न अदालतों ने अपने अलग-अलग फैसलों में अनुबंध अवधि को इंक्रीमेंट, पेंशन और सीनियरिटी के लिए गिने जाने की बात कही थी. इन फैसलों के बाद कर्मचारी अनुबंध अवधि के सीनियरिटी और वित्तीय लाभ के लिए योग्य हो गए थे, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने एक नया एक्ट पेश किया, जिससे कर्मचारी इन सभी लाभों से वंचित हो रहे थे. ऐसे में कर्मचारी राज्य सरकार के इस नए एक्ट के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचे थे. उच्च न्यायालय ने उस एक्ट को क्वैश कर दिया था. अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिमाचल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया है. सर्वोच्च अदालत के इस निर्णय के बाद अब कर्मचारियों को हिमाचल उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक लाभ मिलेंगे.

वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण ने बताया कि राज्य सरकार के एक्ट के खिलाफ कर्मचारी पहली बार उच्च न्यायालय नहीं पहुंचे थे. इससे पहले भी कर्मचारियों ने अनुबंध अवधि का लाभ लेने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने 90 के दशक में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि नियमों के आधार पर हुई कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यदि नियमित होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट अवधि को भी सर्विस सीनियरिटी और वित्तीय लाभों के लिए गिना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के आधार पर कर्मचारी न्यायालय पहुंच रहे थे. ऐसे में राज्य सरकार ने नया कर्मचारी कंडक्ट रूल एक्ट बना दिया, जो कर्मचारियों को इन लाभों से वंचित कर रहा था.

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