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कर्मचारियों को मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लाभ! राज्य सरकार की SLP खारिज होने पर ये बोले वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण

शिमला: हिमाचल प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तोहफा मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के कर्मचारियों कि वरिष्ठता और वित्तीय लाभों से जुड़े राज्य सरकार के एक्ट को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की SLP को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट केस निर्णय के बाद प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच एक लंबी न्यायायिक लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से आया निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

हिमाचल हाई कोर्ट में कर्मचारियों के पक्षकार वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण ने पूरे मामले पर कहा कि अब कर्मचारी एक बार फिर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का लाभ लेने के लिए योग्य हो गए हैं. शीर्ष अदालत के फैसले पर कर्मचारियों के पक्षकार वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण ने कहा कि अदालतों के विभिन्न निर्णयों में कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को सभी लाभों के लिए योग्य माना गया था. विभिन्न अदालतों ने अपने अलग-अलग फैसलों में अनुबंध अवधि को इंक्रीमेंट, पेंशन और सीनियरिटी के लिए गिने जाने की बात कही थी. इन फैसलों के बाद कर्मचारी अनुबंध अवधि के सीनियरिटी और वित्तीय लाभ के लिए योग्य हो गए थे, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने एक नया एक्ट पेश किया, जिससे कर्मचारी इन सभी लाभों से वंचित हो रहे थे. ऐसे में कर्मचारी राज्य सरकार के इस नए एक्ट के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचे थे. उच्च न्यायालय ने उस एक्ट को क्वैश कर दिया था. अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिमाचल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया है. सर्वोच्च अदालत के इस निर्णय के बाद अब कर्मचारियों को हिमाचल उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक लाभ मिलेंगे.