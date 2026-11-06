हिमाचल के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बीबीएमबी एरियर मामले में मिलेगी 60 करोड़ मिलियन यूनिट बिजली
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी से जुड़े एरियर के बदले बिजली मिलेगी. यह बिजली 20 साल में दी जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 12:10 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 1:11 PM IST
शिमला: दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश के लिए लक्ष्मी आगमन हुआ है. देश की सर्वोच्च अदालत ने भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी से जुड़े एरियर मामले में हिमाचल के हक में फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस मामले में हिमाचल के हक में फैसला जारी किया है.
अब हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी से 60 करोड़ मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नकद रहित निपटान ढांचे को मंजूर किया है. यानी बीबीएमबी हिमाचल के हक का एरियर बिजली के रूप में देगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के हक में एक और बड़ी लड़ाई जीती है. यह बिजली बीबीएमबी बीस साल में हिमाचल को प्रदान करेगा. हिमाचल सरकार इस बिजली को यदि छह रूपए यूनिट के हिसाब से भी बेचेगी तो सालाना पांच सौ करोड़ रुपए का रेवेन्यू जेनरेट होगा. इस तरह करीब 15 साल से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब ने ये बिजली एरियर देने के लिए तीस साल की समय अवधि दिए जाने का आग्रह किया था. हिमाचल इस अवधि को 10 साल किए जाने की मांग कर रहा था. अटार्नी जनरल ने इसे लेकर 15 साल का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अवधि को बीस साल रखा है. यानी बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल को उसके एरियर के हक की बिजली पंजाब व हरियाणा बीस साल में देंगे. ये बिजली 11973 मिलियन यूनिट बनती है.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 में बीबीएमबी एरियर को लेकर हिमाचल के हक में फैसला दिया था, लेकिन पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा हिमाचल को उसका हक नहीं दे रहे थे. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार हिमाचल के हक में फैसले का क्रियान्वयन हुआ है. सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय न केवल बीबीएमबी एरियर का मामला हल हुआ है, बल्कि वाइल्ड फ्लॉवर हाल व किशाऊ बांध परियोजना में भी हिमाचल के हित सुरक्षित हुए हैं.
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