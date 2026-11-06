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हिमाचल के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बीबीएमबी एरियर मामले में मिलेगी 60 करोड़ मिलियन यूनिट बिजली

सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल के हक में फैसला ( ETV Bharat )

शिमला: दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश के लिए लक्ष्मी आगमन हुआ है. देश की सर्वोच्च अदालत ने भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी से जुड़े एरियर मामले में हिमाचल के हक में फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस मामले में हिमाचल के हक में फैसला जारी किया है.

अब हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी से 60 करोड़ मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नकद रहित निपटान ढांचे को मंजूर किया है. यानी बीबीएमबी हिमाचल के हक का एरियर बिजली के रूप में देगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के हक में एक और बड़ी लड़ाई जीती है. यह बिजली बीबीएमबी बीस साल में हिमाचल को प्रदान करेगा. हिमाचल सरकार इस बिजली को यदि छह रूपए यूनिट के हिसाब से भी बेचेगी तो सालाना पांच सौ करोड़ रुपए का रेवेन्यू जेनरेट होगा. इस तरह करीब 15 साल से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है.