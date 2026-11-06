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धूमल सरकार में मिली थी जीत, सुक्खू सरकार ने निर्णायक मोड़ तक पहुंचाई एरियर की जंग, जानें BBMB केस का एटूजेड

बीबीएमबी से 20 साल में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी ( FILE PHOTO )

शिमला: वर्ष 2026 की दिवाली हिमाचल के लिए लक्ष्मी के सुख की खबर लेकर आई है. डेढ़ दशक से हिमाचल प्रदेश बीबीएमबी यानी भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से संचालित की जा रही बिजली परियोजनाओं में अपने हक की जीती हुई लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने में जुटा था. प्रेम कुमार धूमल की सरकार के समय वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के हक में फैसला आया था.

सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति एके पटनायक व न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन ने हिमाचल के हक में निर्णय सुनाते हुए बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल की 7.19 फीसदी हिस्सेदारी देने को कहा था.पंजाब व हरियाणा टालमटोल करते रहे. वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस मामले में सक्रियता से काम करते हुए विभिन्न मंचों पर अपनी आवाज उठाई. सीएम सुक्खू ने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे और केंद्रीय उर्जा मंत्री एमएल खट्टर के साथ भी कई मर्तबा हिमाचल के हक की आवाज उठाई.

अब छह नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का पूरी तरह से निपटारा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बीबीएमबी परियोजनाओं के एरियर को लेकर हिमाचल को नकद रहित भुगतान यानी कैश की बजाय एरियर का भुगतान बिजली के रूप में देने के आदेश जारी किए. पंजाब व हरियाणा को ये बिजली बीस साल में देनी होगी. ये बिजली करीब 55 करोड़ मिलियन यूनिट बनती है. यहां एक बार फिर से बीबीएमबी परियोजनाओं का आरंभ और हिमाचल के हक से जुड़े विभिन्न पहलुओं को संक्षेप में जानना जरूरी है. पौंग बांध (ETV Bharat) भाखड़ा बांध और बीबीएमबी परियोजनाएं भाखड़ा बांध को आधुनिक भारत में विकास का आरंभिक बड़ा कदम माना जाता है. भाखड़ा बांध बन जाने के बाद देश में इससे जुड़ी कुछ बिजली परियोजनाएं शुरू हुई.उन परियोजनाओं का प्रबंधन बीबीएमबी यानी भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के पास आया. बीबीएमबी सतलुज व ब्यास नदी पर बनी विद्युत परियोजनाओं का संचालन और प्रबंधन करती है. उल्लेखनीय है कि पहले हिमाचल प्रदेश पंजाब का ही हिस्सा था, जब देश में भाखड़ा बांध प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था तो इसके निर्माण में हिमाचल की काफी जमीन चली गई. वहां रहने वाले लोग विस्थापित हो गए. भाखड़ा बांध बनने से भारत देश के अनेक हिस्से बिजली से रोशन हुए, लेकिन हिमाचल के लिए लंबे समय तक हक का समय अंधेरे वाला ही रहा. बाद में पंजाब पुनर्गठन एक्ट-1966 के तहत हिमाचल को बीबीएमबी परियोजनाओं से 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलनी तय की गई थी. हिमाचल ने बीबीएमबी परियोजनाओं में इस 7.19 प्रतिशत हिस्से के हक को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी.फिर 27 सितंबर 2011 को हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को परियोजना से 7.19 फीसदी हिस्सेदार का वैधानिक हकदार बताने वाला फैसला दिया. वैधानिक रूप से हिमाचल को बीबीएमबी के तहत भाखड़ा बांध परियोजना से 2724 करोड़ रुपए, ब्यास-सतलुज लिंक यानी बीएसएल डैहर सुंदरनगर जिला मंडी प्रोजेक्ट से 1034.54 करोड़ रुपए व पौंग बांध प्रोजेक्ट से 491.89 करोड़ की हिस्सेदारी मिलनी तय हुई. पंजाब सरकार इसे लेकर उदासीन रही, जब कानूनी दबाव बढ़ा तो पंजाब सरकार ने पहले ये प्रस्ताव किया था कि बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल पंजाब को मिलने वाली बिजली से कुछ बिजली बेचे और दस साल में अपना बकाया पूरा कर ले. हिमाचल इस पर सहमत होने की तैयारी कर रहा था कि फिर पंजाब ने ये समय सीमा दस वर्ष की जगह बीस साल करने को कहा.पूर्व में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने तो एक समय इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करने की तैयारी भी कर ली थी.बाद में बात आई गई हो गई और फिर हिमाचल में 2022 में कांग्रेस सत्ता में आ गई. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में खूब प्रयास किए और इस तरह अब हिमाचल को पंद्रह साल बाद हक मिला है. भाखड़ा बांध (ETV Bharat) 7000 परिवारों ने झेला था विस्थापन का दंश भाखड़ा बांध परियोजना के लिए हिमाचल की जनता ने बहुत त्याग किया.कुल 35 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए थे.हिमाचल के करीब 7000 परिवारों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा.इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 370 के करीब गांव उजड़े.भाखड़ा परियोजना में हिमाचल की एक जनवरी 1966 से अक्टूबर 2011 तक की हिस्सेदारी की रकम बकाया थी. इसके अलावा ब्यास-सतलुज लिंक प्रोजेक्ट (बीएसएल) में 1977 से अक्टूबर 2011 की समय अवधि की हिस्सेदारी लंबित थी. वहीं, पौंग डैम में वर्ष 1978 से अक्टूबर 2011 तक की हिस्सेदारी के एवज में पंजाब व हरियाणा को हिमाचल की बकाया हिस्सेदारी का भुगतान करना था.ये तीन परियोजनाएं हैं और इनसे हिमाचल को बकाया के एवज में 13,066 मिलियन यूनिट बिजली मिलनी थी. यदि कानूनी लड़ाई की बात करें तो हिमाचल सरकार ने अपने हक के लिए सबसे पहले वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.उसके बाद 13 साल में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया.