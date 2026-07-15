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धार भोजशाला में कहां होगी नमाज! सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम समाज का पहला रिएक्शन

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद नमाज और जगह को लेकर मुस्लिम समाज करेगा बड़ी बैठक, भोजशाला का ढांचा नहीं बदलने के आदेश.

SUPREME COURT HEARING BHOJSHALA
भोजशाला में नहीं बदलेगा स्वरूप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 9:48 AM IST

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Updated : July 15, 2026 at 10:30 AM IST

4 Min Read
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धार: मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. कमाल मौला मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जुल्फिकार पठान ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक बड़ी अंतरिम राहत बताया है.
​हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हुई. जुल्फिकार पठान के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष मुस्लिम पक्ष की दलीलें मजबूती से रखीं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुख्य बिंदु
न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश दिया है कि, शुक्रवार को परिसर के बाहर जुम्मे की नमाज की व्यवस्था को पूर्ववत पहले की तरह जारी रखा जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भोजशाला परिसर के भीतर ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए, जिससे उसके मूल स्वरूप या ऐतिहासिक ढांचे को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचे.

नमाज और जगह को लेकर मुस्लिम समाज करेगा बड़ी बैठक (ETV Bharat)

800 वर्षों की परंपरा का दावा
​कमेटी के सदर जुल्फिकार पठान ने दावा किया कि, ''कमाल मौला मस्जिद में पिछले लगभग 800 वर्षों से नमाज अदा की जा रही है.'' उन्होंने कहा कि, ''इसी सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा और मस्जिद के स्वरूप के संरक्षण के लिए मुस्लिम समाज ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था.'' वहीं भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा का कहना है कि, सर्वे में भोजशाला से मूर्तियां मिली थी. कोर्ट ने भी भोजशाला को मंदिर माना है. और जो सुप्रीम कोर्ट ने नमाज के लिए जगह की व्यवस्था करने की बात कही है हम उस फैसला का स्वागत करते हैं.''

आगे की रणनीति और समाज का निर्णय
​परिसर के बाहर खुले स्थान पर जुम्मे की नमाज अदा करने की व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर पठान ने कहा कि, ''इस संबंध में मुस्लिम समाज के वरिष्ठजन और बुद्धिजीवी जल्द ही एक बैठक करेंगे. इस बैठक में चर्चा के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा.'' फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद अब सभी की नजरें मुस्लिम समाज के अगले कदम और मामले की आगामी कानूनी सुनवाई पर टिकी हुई हैं.''

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क्या है धार भोजशाला का इतिहास (ETV Bharat)

क्या है धार भोजशाला का इतिहास
धार में स्थित भोजशाला का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होता है. धार में परमार वंश के मशहूर शासक राजा भोज ने साल 1034 में शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए सरस्वती सदन बनवाया. इसे बाद में भोजशाला कहा गया. धार में राजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया. 24 अगस्त 1935 को धार दरबार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि भोजशाला मस्जिद है और यहां मुस्लिम समाज नमाज पढ़ता रहेगा. सन 1990 में भोजशाला को लेकर तनाव बड़ा. सन् 1995 के बाद भोजशाला का विवाद और बढ़ने लगा. 1997 में विश्व हिंदू परिषद ने भोजशाला पर झंडा फहराने का ऐलान किया, जिसके बाद 12 मई 1997 को प्रशासन ने भोजशाला में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी. तब प्रशासन ने हिंदुओं को बसंत पंचमी पर और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी.

धार भोजशाला का विवाद 2022 में उठा. हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से 2 मई 2022 को इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई. हिंदू पक्ष का कहना था कि, धार भोजशाला वाग्देवी देवी का मंदिर है. हिंदू पक्ष का आरोप है कि, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को तोड़ दिया था. भोजशाला की जांच के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया था. जिस पर ASI ने 98 दिनों तक मंदिर में सर्वे किया था. 2100 पेज की रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश की थी. जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया. सर्वे के दौरान पुराने पत्थर और नक्काशी वाले टुकड़े भी मिले, जिनकी जांच की गई. कई मूर्तियां भी खुदाई के दौरान मिली थी.

Last Updated : July 15, 2026 at 10:30 AM IST

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