कानपुर: रेटिना पीड़ित मरीजों के लिए वरदान बनीं सुप्राकोरोडियल निडिल, जानिए कितनी उपयोगी

कानपुर: रेटिना पीड़ित मरीजों के लिए वरदान बनीं सुप्राकोरोडियल निडिल, जानिए कितनी उपयोगी
साइटोमेगालो वायरस आंखों के लिए खतरनाक, इससे जा सकती है आंखों की रोशनी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 2:12 PM IST|
Updated : May 5, 2026 at 2:42 PM IST
कानपुर: जब भी किसी मरीज को आंखों की समस्या होती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ मरीज का रेटिना जरूर देखता हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि आंखों की कई समस्याओं की शुरुआत ही रेटिना से होती है. जब रेटिना में कोई परेशानी होती है, तो डॉक्टर्स तमाम तरह की दवाएं देते हैं, लेकिन फिर भी परेशानी दूर नही होती.
आंखों के लिए सुप्राकोरोडियल निडिल तैयार: इस परेशानी को दूर करने के लिए, कानपुर एलएलआर अस्पताल के नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डा.परवेज खान ने एक सुप्राकोरोडियल निडिल तैयार किया है, जो ड्रग डिलीवरी में अधिक कारगर है, डा.परवेज ने बताया कि रेटिना में सबसे अधिक दिक्कत साइटोमेगालो वायरस से होती है, इस संक्रमण से मरीज को बुखार और आंखों का रंग सुर्ख हो जाता है, कई बार तो, इस वायरस से आंखों की रोशनी तक चली जाती है.
उन्होंने बताया कि वायरस का इलाज आभी तक डॉक्टर्स स्टेयरॉयड वाली दवाओं से करते थे, पर हमने विभाग में ही एक ऐसी सुप्राकोरोडियल निडिल विकसित की है, जिससे अब मरीजों का इलाज आसानी से हो सकेगा, इस निडिल से हम सीधे रेटिना तक दवाई पहुंचा लेंगे और संक्रमण या अन्य दिक्कतों का समाधान कर सकेगें.
मरीजों के लिए इलाज पूरी तरह फ्री: डा.परवेज खान ने बताया, एलएलआर अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में जब भी कोई मरीज आता है तो, उसका इलाज पूरी तरह से फ्री किया जाता है. अब तक सुप्राकोरोडियल निडिल की मदद से 10 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है. सभी मरीजों को तय समय से पहले आराम मिला है. इसमें मरीज को किसी तरह का दर्द नहीं होता. मरीजों का संक्रमण भी तीन से चार दिनों में खत्म होने लगता है.
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