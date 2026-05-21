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धनबाद में MLA रागिनी सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, नाराज समर्थकों ने बीजेपी जिला अध्यक्ष का फूंका पुतला

धनबाद में विधायक रागिनी सिंह के समर्थकों ने आपत्तिजनक टिप्पणी पर बीजेपी जिला अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया.

BJP Women protest in dhanbad
बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 7:26 AM IST

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धनबाद: झरिया विधायक रागिनी सिंह के खिलाफ बीजेपी महानगर जिला अध्यक्ष श्रवण राय की कथित टिप्पणी को लेकर मंगलवार को धनबाद में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया. विधायक के समर्थकों और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर विरोध-प्रदर्शन करते हुए श्रवण राय का पुतला दहन किया और उनके इस्तीफे की मांग की.

जिला अध्यक्ष के खिलाफ लगे जमकर नारे

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. 'श्रवण राय हाय-हाय', 'महिला सम्मान से खिलवाड़ बंद करो', 'रागिनी सिंह के सम्मान में हम सब मैदान में' और 'नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे' जैसे नारों से रणधीर वर्मा चौक गूंज उठा. समर्थकों ने आरोप लगाया कि श्रवण राय ने सार्वजनिक मंच से एक महिला जनप्रतिनिधि के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी

जानकारी के अनुसार, सांसद ढुल्लू महतो की आभार यात्रा के दौरान श्रवण राय द्वारा कथित रूप से रागिनी सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. इसके बाद से ही विधायक समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी हुई थी. इसी नाराजगी के तहत मंगलवार को बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतर आए.

महिलाओं के सम्मान से समझौता नहीं

प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेता रश्मि पांडेय और सुनीता साहू ने कहा कि महिलाओं के सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा. उनका कहना था कि रागिनी सिंह क्षेत्र की समस्याओं को लगातार उठाती रही हैं और विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी न केवल अनुचित है बल्कि महिला सम्मान के खिलाफ भी है.

जिलाध्यक्ष को तत्काल पद से हटाने की मांग

समर्थकों ने बीजेपी नेतृत्व से मांग की कि श्रवण राय सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और उन्हें जिलाध्यक्ष पद से तत्काल हटाया जाए. साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी संगठन के भीतर भी हलचल बढ़ गई है. पार्टी के अंदर इस बयान को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे आंतरिक मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं.

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