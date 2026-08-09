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माफिया अतीक के बेटे उमर के समर्थकों ने तोड़ा टोल प्लाजा का बैरियर, कर्मियों को कुचलने की कोशिश की, 28 के खिलाफ FIR

नवाबगंज टोल प्लाजा के सहायक प्रबंधक जयप्रकाश यादव की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है. सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है.

अतीक के बेटे उमर के समर्थकों ने किया हंगामा.
अतीक के बेटे उमर के समर्थकों ने किया हंगामा. (Photo Credit; prayagraj police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 10:05 PM IST

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प्रयागराज : माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर के समर्थकों ने नवाबगंज टोल प्लाजा का बूम बैरियर तोड़ दिया. तेज रफ्तार लग्जरी गाड़ियों से टोल कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की. टोल टैक्स मांगने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी. मामले में 28 गाड़ियों के चालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

यह पूरा मामला देर रात करीब 3:50 बजे का है. पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक के बड़े बेटे उमर को लखनऊ से प्रयागराज ले जाया जा रहा था. पुलिस की सरकारी गाड़ियां जैसे ही टोल प्लाजा के बूथ नंबर-3 से आगे निकलीं, उनके ठीक पीछे चल रही काफिले की करीब 28 गाड़ियां भी बिना रुके तेजी से निकलने लगीं. जब वहां तैनात टोल कर्मियों ने टोल टैक्स लेने के लिए गाड़ियों को रोकना चाहा, तो गाड़ियों में सवार लोग भड़क गए. उन्होंने कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

टोल प्लाजा के सहायक प्रबंधक जयप्रकाश यादव ने इस घटना की लिखित शिकायत (तहरीर) नवाबगंज थाने में दी है. शिकायत में कहा गया है कि कुछ ड्राइवरों ने तो कर्मचारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे कर्मचारियों ने जैसे-तैसे भागकर अपनी जान बचाई. गाड़ियों की टक्कर से टोल प्लाजा का बैरियर भी टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे टोल कंपनी को भारी नुकसान हुआ है. शिकायत में यह भी बताया गया है कि काफिले की कई गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं थी या नंबर अधूरे लिखे हुए थे.

मामले की गंभीरता को देखते हुए नवाबगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी पंकज अवस्थी ने बताया, टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों (CCTV) की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उस वक्त कौन-कौन सी गाड़ियां वहां से गुजरी थीं और बैरियर किस गाड़ी से टूटा था. सीसीटीवी और चश्मदीद कर्मचारियों के बयानों के आधार पर गाड़ियों की पहचान कर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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