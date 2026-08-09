ETV Bharat / state

माफिया अतीक के बेटे उमर के समर्थकों ने तोड़ा टोल प्लाजा का बैरियर, कर्मियों को कुचलने की कोशिश की, 28 के खिलाफ FIR

प्रयागराज : माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर के समर्थकों ने नवाबगंज टोल प्लाजा का बूम बैरियर तोड़ दिया. तेज रफ्तार लग्जरी गाड़ियों से टोल कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की. टोल टैक्स मांगने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी. मामले में 28 गाड़ियों के चालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

यह पूरा मामला देर रात करीब 3:50 बजे का है. पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक के बड़े बेटे उमर को लखनऊ से प्रयागराज ले जाया जा रहा था. पुलिस की सरकारी गाड़ियां जैसे ही टोल प्लाजा के बूथ नंबर-3 से आगे निकलीं, उनके ठीक पीछे चल रही काफिले की करीब 28 गाड़ियां भी बिना रुके तेजी से निकलने लगीं. जब वहां तैनात टोल कर्मियों ने टोल टैक्स लेने के लिए गाड़ियों को रोकना चाहा, तो गाड़ियों में सवार लोग भड़क गए. उन्होंने कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

टोल प्लाजा के सहायक प्रबंधक जयप्रकाश यादव ने इस घटना की लिखित शिकायत (तहरीर) नवाबगंज थाने में दी है. शिकायत में कहा गया है कि कुछ ड्राइवरों ने तो कर्मचारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे कर्मचारियों ने जैसे-तैसे भागकर अपनी जान बचाई. गाड़ियों की टक्कर से टोल प्लाजा का बैरियर भी टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे टोल कंपनी को भारी नुकसान हुआ है. शिकायत में यह भी बताया गया है कि काफिले की कई गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं थी या नंबर अधूरे लिखे हुए थे.