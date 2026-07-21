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छात्र आंदोलन के समर्थन में सिविल सोसायटी व ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ डफली बजाकर लगाये नारे

दिल्ली में छात्र आंदोलन के समर्थन में रायपुर के छात्र भी भूख हड़ताल पर बैठ गए है.

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छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 8:41 AM IST

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रायपुर: दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी छात्रों के आंदोलन और संसद पर प्रदर्शन के समर्थन में रायपुर के अंबेडकर चौक में रविवार से छात्र आंदोलन कर रहे हैं. सोमवार शाम राजधानी की ट्रेड यूनियनों, संस्कृतिकर्मी और नागरिक संगठनों भी अंबेडकर चौक पहुंचे. सैकड़ों लोगों ने छात्रों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए. डफली बजाकर जनजीत गाये. प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया.

छात्रों को यूनियन का साथ

ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मराज महापात्र ने कहा नीट परीक्षा में हुई धांधलियों और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर देश भर में जारी आंदोलन का हम समर्थन करते है. छात्रों की जायज मांगों और इस विराट होते आंदोलन की आवाज को अनसुना करना मोदी सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैये को प्रदर्शित करता है. हम मांग करते है कि परीक्षा घोटाले में जिम्मेदारी तय करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल पद से हटाया जाए. केंद्रीयकृत नीट को समाप्त कर पुरानी परीक्षा प्रणाली बहाल की जाए. शिक्षा के व्यवसायीकरण एवं सांप्रदायिकता पर आधारित नई शिक्षा नीति रद्द की जाए.

रायपुर में छात्र आंदोलन के प्रदर्शन का समर्थन (ETV Bharat Chhattisgarh)

महापात्र ने आगे कहा संविधान की मूल भावना के अनुरूप सबके लिए निःशुल्क एवं सार्वभौम शिक्षा प्रदान की जाए. इस आंदोलन पर हर दिन दिल्ली पुलिस द्वारा जारी बर्बर दमन की निंदा करते हुए उन्होंने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को तत्काल अस्पताल से छुट्टी दिये जाने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि संसद मार्च के दौरान पुलिस की वीभत्सता अत्यधिक निंदनीय है. इससे एक बार फिर सिद्ध होता है कि छात्रों के शांतिपूर्ण जनतांत्रिक आंदोलन और देश भर में उसको मिल रहे व्यापक समर्थन से मोदी सरकार घबराई हुई है.

प्रदर्शन में आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मराज महापात्र, प्रख्यात चिकित्सक विप्लव बंदोपाध्याय, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की ओर से एमके नंदी, विभाष पटौदी, एसएन बैनर्जी,संयुक्त ट्रेड यूनियन काउंसिल की ओर से वीएस बघेल, मो. साजिद, कृष्ण कुमार साहू, जनवादी लेखक संघ की ओर से पीसी रथ, इप्टा की ओर से मिन्हाज असद, सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला, सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन की ओर से संदीप सोनी, ललित वर्मा, एसएसडी के सुनील गणवीर, जनवादी नौजवान सभा की ओर से अजय कन्नौजे, जन संस्कृति मंच की ओर से निसार अली, शेखर नाग, पूर्व छात्र नेता राजेश अवस्थी , प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से जीजी बरनवा, झुग्गी झोपड़ी संघ की ओर से शीतल पटेल, सुखदास बंजारे, रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्पलाइज यूनियन की ओर से राजेश पराते, गजेन्द्र पटेल, रविन्द्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने अंबेडकर चौक पहुंचकर दिल्ली में जारी छात्रों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की.

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छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर में छात्रों ने शुरू किया भूख हड़ताल

एकजुटता अभियान के अंत में सभी संगठनों द्वारा राजधानी में जारी छात्र आंदोलन को हर संभव सहयोग प्रदान किए जाने की घोषणा भी की गई. आंदोलन स्थल पर हेमंत पाल, अनुज शुक्ला, सोनम बंसोड, डिंकल देशभ्रातर, योगेश सेलारकर, दिवांशु बंसोड, इंडिया धृतलहरे ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है. विद्यार्थियों द्वारा जारी इस भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया गया.

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