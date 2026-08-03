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JPSC–JSSC अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी: देशभर से मिल रहा समर्थन, लोग भेज रहे खाना और अन्य सामान

भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ( ईटीवी भारत )