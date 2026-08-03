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JPSC–JSSC अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी: देशभर से मिल रहा समर्थन, लोग भेज रहे खाना और अन्य सामान

रांची में JPSC–JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन को देशभर से लोगों का समर्थन मिल रहा है. लोग खाना पहुंचवा रहे हैं.

IRREGULARITIES IN JPSC AND JSSC
भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 1:37 PM IST

4 Min Read
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रांची: JPSC और JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं की CBI जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राजधानी रांची में छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन लगातार जारी है. बापू वाटिका, मोरहाबादी से शुरू हुआ यह आंदोलन अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है. जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दिन-रात धरने पर डटे हुए हैं. आंदोलन को अब झारखंड ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से भी समर्थन मिलने लगा है.

प्रशासन ने दी टेंट लगाने की अनुमति

बीती रात हुई बारिश ने आंदोलनकारी छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी. तेज बारिश के कारण कई अभ्यर्थियों को खुले में रात बितानी पड़ी. तेज बारिश के कारण टेंट के भीतर भी पानी भरने की समस्या का सामना करना पड़ा. छात्रों ने प्रशासन से अतिरिक्त टेंट लगाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन शुरुआत में इसकी इजाजत नहीं दी गई. बाद में अभ्यर्थियों के आग्रह पर प्रशासन ने एक छोटा अतिरिक्त टेंट लगाने की अनुमति दे दी. इसके बाद भी छात्र बेहतर व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, ताकि लगातार हो रही बारिश के बीच आंदोलन प्रभावित न हो.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ईटीवी भारत)

फीडिंग एजेंसियों के माध्यम से पहुंच रहा है खाना

आंदोलन स्थल पर छात्रों के लिए भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है. दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों से समर्थकों और विभिन्न फीडिंग एजेंसियों के माध्यम से भोजन भेजा जा रहा है. वहीं रांची की कई सामाजिक संस्थाएं भी आंदोलनकारियों के सहयोग में आगे आई हैं. सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के भोजन तक की व्यवस्था निशुल्क की जा रही है. इस कारण आंदोलन में शामिल विद्यार्थियों को खाने-पीने की कोई विशेष परेशानी नहीं हो रही है.

ईटीवी भारत की टीम ने छात्रों से की बात

आंदोलन स्थल का माहौल कई लोगों को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले लंबे धरना-प्रदर्शनों की याद दिला रहा है. जहां जनसहयोग के माध्यम से प्रदर्शनकारियों की जरूरतें पूरी की जाती हैं. ईटीवी भारत की टीम ने आंदोलन में शामिल कई अभ्यर्थियों से बातचीत की. इस दौरान छात्रों ने बताया कि बारिश के कारण रात में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. लेकिन इससे उनका मनोबल कमजोर नहीं हुआ. उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

IRREGULARITIES IN JPSC AND JSSC
छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी (ईटीवी भारत)

इस बीच छात्र आंदोलन में गुटबाजी की चर्चाओं को लेकर भी अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. छात्रों का कहना है कि आंदोलन में किसी तरह की कोई फूट नहीं है. उनका दावा है कि अलग-अलग टेंट होने का मतलब अलग आंदोलन नहीं है, बल्कि बढ़ती संख्या के कारण अतिरिक्त व्यवस्था की गई है. आने वाले दिनों में यदि और छात्र जुड़ते हैं तो आवश्यकता के अनुसार और टेंट भी लगाए जाएंगे.

IRREGULARITIES IN JPSC AND JSSC
पूर्व सीएम शिबू सोरेन की तस्वीर के साथ बैठे छात्र (ईटीवी भारत)

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का भूख हड़ताल जारी

दूसरी ओर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भी आंदोलन में एकजुटता का दावा किया. उन्होंने कहा कि कुछ गलतफहमियां जरूर पैदा हुई थीं. लेकिन उन्हें बातचीत के जरिए दूर किया जा रहा है. उनके अनुसार सभी छात्र एक मंच पर हैं और आंदोलन का उद्देश्य केवल अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना है. उन्होंने कहा कि देशभर से मिल रहे समर्थन ने आंदोलन को नई ऊर्जा दी है और छात्र अपनी मांगों को लेकर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

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