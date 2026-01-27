UGC 'इक्विटी रेगुलेशन 2026', कहीं विरोध तो कहीं समर्थन के स्वर
NSUI ने यूजीसी को धन्यवाद देने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया. राजपूत करणी सेना ने इस नियम की तुलना रॉलेट एक्ट से की.
Published : January 27, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : January 27, 2026 at 5:04 PM IST
जयपुर : देश में इन दिनों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) की ओर से लागू किए गए नए नियम को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है. 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए : 'Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026' ने उच्च शिक्षा परिसरों में समानता बढ़ाने के उद्देश्य से नई निगरानी और शिकायत व्यवस्था लागू की है. ये नियम सामने आते ही कहीं से विरोध तो कहीं से समर्थन के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं. एक तरफ जहां यूजीसी और छात्र संगठनों का एक वर्ग इसे जातिगत और सामाजिक भेदभाव रोकने की ऐतिहासिक पहल बता रहा है. वहीं, दूसरी ओर सामान्य वर्ग के छात्र और सामाजिक संगठन इसे एक तरफा, असंवैधानिक और भेदभाव को बढ़ावा देने वाला नियम करार दे रहे हैं.
ये है यूजीसी का नया 'इक्विटी रेगुलेशन 2026' : यूजीसी की ओर से जारी ये नया नियम वर्ष 2012 के पुराने नियमों की जगह लेगा. इसका मकसद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति, लिंग, धर्म, दिव्यांगता या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना बताया गया है. एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार ने बताया कि यूजीसी को धन्यवाद देने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि नए नियम के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अनिवार्य रूप से 24×7 हेल्पलाइन, इक्वल ऑपच्यरुनिटी सेंटर, इक्वल कमेटी इक्वल स्क्वाड का गठन करना होगा. इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य कैंपस में होने वाले भेदभाव की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और नियमित निगरानी करना है. उन्होंने बताया कि यदि कोई संस्थान इन प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ मान्यता रद्द करने या फंड रोकने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है.
पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव : राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व शोध छात्र प्रतिनिधि डॉ. राम सिंह सामोता ने कहा कि इस नियम की सबसे अहम विशेषता ये है कि अब इसमें सिर्फ एससी और एसटी ही नहीं, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी शामिल किया गया है. पहले जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का दायरा अनुसूचित जाति और जनजाति तक सीमित था, लेकिन अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी इसके तहत शिकायत दर्ज करा सकेंगे. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव के मामले लगातार बढ़े हैं.
नियमों को बताया 'रॉलेट एक्ट' : आरोप है कि जनरल कैटेगरी को पूरी तरह बाहर रखा गया, न तो इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाया गया और न ही झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का कोई स्पष्ट प्रावधान है. ऐसे में झूठी शिकायतों से किसी छात्र का करियर तबाह हो सकता है. यही वजह है कि इस नियम के खिलाफ ब्राह्मण महासभा, करणी सेना, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठन विरोध कर रहे हैं. श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने इस नियम की तुलना रॉलेट एक्ट से करते हुए कहा कि यहां भी बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का नियम लागू किया जा रहा है. एक बार आरोप लगते ही सामान्य वर्ग का छात्र अपराधी मान लिया जाएगा. अगर गलती है तो सजा मिले, लेकिन झूठी शिकायत करने वाले पर भी समान दंड होना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि पहले राजस्थान विधानसभा का घेराव होगा, फिर लोकसभा घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो भारत बंद भी किया जाएगा.
सामान्य वर्ग में रोष : वहीं, राष्ट्रीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष विजय कौशिक ने इसे काला कानून बताते हुए कहा कि जब शिकायतें ही नहीं हैं तो ऐसे नियम क्यों लाए जा रहे हैं? बीजेपी संगठन समरसता की बात करता है, फिर इस तरह के विभाजनकारी नियम क्यों? बहरहाल, अब ये मामला सोशल मीडिया से निकल कर सड़क और राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है. ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये नियम वाकई उच्च शिक्षा में समानता लाएगा, या फिर ये नया विवाद बनकर एक उग्र आंदोलन को न्योता देगा.