एलपीजी, पेट्रोल डीजल और कृषि उर्वरकों की आपूर्ति सामान्य, सरकार ने दिया भरोसा
कंपनी की ओर से बताया गया कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 20, 2026 at 10:02 PM IST
रायपुर: सिविल लाइन सर्किट हाउस में वैश्विक संकट के बीच छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम और खाद की आपूर्ति की स्थिति को लेकर एक प्रेसवार्ता आयोजित की गई प्रेस कांफ्रेंस में पश्चिम एशिया में जारी युद्ध संकट और अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के मद्देनजर छत्तीसगढ़ राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों और कृषि उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति और वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गई.
प्रेसवार्ता में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और देश की प्रमुख तेल कंपनी और गैस कंपनियों के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से मौजूद रहे. इस प्रेस वार्ता में शहला निगार प्रमुख सचिव कृषि विभाग छत्तीसगढ़ शासन, डॉक्टर फरिहा आलम सिद्दीकी संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन, तेल कंपनी और एलपीजी के अधिकारी भी मौजूद रहे.
सरकार और इंडियल ऑयल ने कहा, स्थिति सामान्य
इंडियन ऑइल कॉरपोरेट लिमिटेड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा, "ये प्रेस वार्ता राज्य और केंद्र सरकार के निर्देश पर आयोजित की गई थी. युद्ध के समय जो स्थिति निर्मित हुई है, जिसमें पेट्रोलियम डीजल एलपीजी गैस को लेकर हमारे द्वारा जो प्रयास किए गए हैं. वह आम जनता तक पहुंच सके, आपूर्ति भी सामान्य हो गई है. लिहाजा हम जनता को इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है.
तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य
कंपनी की ओर से बताया गया कि ''छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है. हम लोग पूरी तरह से रिक्वायरमेंट पूरा कर पा रहे हैं. ऐसे में आम जनता से अपील कर रहे हैं कि पैनिक होने से बचें, घबराहट की स्थिति में ऑफिशल सोर्सेस से इनफॉरमेशन लें. जिससे की सरल और सामान्य स्थिति बनी रहे. पेट्रोल डीजल और एलपीजी को लेकर लोगों के मन में जो भ्रम है उसको लेकर उन्होंने कहा कि पेनिक बैंक के चलते बीच में पेट्रोल पंप में जो लाइन लगी थी, इसके साथ ही एलपीजी को लेकर एडिशनल बुकिंग आ गई थी. वह मात्र पैनिक बैंक के चलते हुई थी. वर्तमान में स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है. उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए यह कहा है कि घबराहट और पैनिक बैंक से बचें स्थिति को सामान्य बनाने में मदद करें. हम लोग आपके साथ हैं."
पर्याप्त खाद की उपलब्धता मौजूद
छत्तीसगढ़ कृषि विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार ने कहा, "मेरे विभाग का संबंध रासायनिक आपूर्ति से है जो किसानों के लिए एक आवश्यक वस्तु है. खरीफ का मौसम आ चुका है. इस समय में खाद कृषि और किसानों के लिए महत्वपूर्ण होता है. भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से खाद की उपलब्धता है. इसके नियंत्रण के लिए भी जिले के कलेक्टरों के द्वारा समुचित उपाय किए गए हैं. 2026 के लिए साढ़े 15 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता का आकलन है. जिसमें से लगभग 9.45 लाख मीट्रिक टन का सरकार के पास उपलब्ध है, जो मुख्य खाद होती है. उसमें यूरिया डीएपी एसएसपी पोटाश है. इसके लिए सरकार के पास वर्तमान में 56% खाद की उपलब्धता है."
वितरण व्यवस्था सामान्य होने का किया दावा
प्रमुख सचिव शहला निगार ने कहा, "विभाग के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है की सभी संभाग और सभी जिलों में जिस तरीके से बारिश के आने के बाद राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के खेतों में बोनी का काम होता है. वर्तमान में प्रदेश की किसानों को किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. पिछले साल की तुलना में इस साल 2026 में रासायनिक उर्वरक ढाई लाख मैट्रिक टन अधिक है. चूंकि असामान्य वैश्विक परीस्थिति हैं. इसकी वजह से भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर पर्याप्त निगरानी और व्यवस्था बनाने की कार्यवाही निरंतर जारी है."
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