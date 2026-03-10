ETV Bharat / state

गाजियाबाद में घरेलू गैस सिलेंडर, पीएनजी और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सामान्य, भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक, गाजियाबाद में घरेलू गैस सिलेंडरों का वितरण निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित रूप से किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की स्टॉक में कमी की स्थिति नहीं है. घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है. विभिन्न तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसर्स के साथ जिला पूर्ति विभाग लगातार समन्वय बनाए हुए हैं.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमले के कारण पूरे मिडिल ईस्‍ट में तनाव का माहौल है. इसी बीच देश भर में सोशल मीडिया पर घरेलू गैस सिलेंडर, पीएनजी और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति को लेकर लगातार गलत सूचनाएं प्रसारित हो रही है. गाजियाबाद में घरेलू गैस सिलेंडर, पीएनजी और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है.

जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक, फिलहाल केवल कमर्शियल गैस सिलेंडरों के वितरण पर अस्थाई रूप से रोक लगाई गई है. विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. जिले में कमर्शियल और घरेलू पीएनजी की सप्लाई भी सामान्य रूप से की जा रही है. विभाग लगातार संबंधित कंपनियों के संपर्क में है, ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे. विभाग द्वारा प्रतिदिन पेट्रोल-डीजल के स्टॉक की जानकारी ली जा रही है.

अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक गाजियाबाद में पेट्रोल और डीजल के स्टॉक की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है. जिले के सभी पेट्रोल पंप पर ईंधन की आपूर्ति सामान्य रूप से हो रही है और लोगों को पेट्रोल डीजल प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है.

वहीं, विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैल रही किसी भी ब्राह्मण किया अपुष्ट सूचना पर विश्वास ना करें. यदि कोई व्यक्ति ईंधन या गैस की आपूर्ति को लेकर गलत जानकारी फैलता हुआ गया तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी. बता दें कि फिलहाल गाजियाबाद में घरेलू गैस सिलेंडर, पीएनजी और पेट्रोल-डीजल की सप्लाई सामान्य चल रही है.

ये भी पढ़ें: