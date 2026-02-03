ETV Bharat / state

15 साल बाद शहरवासियों को शुद्ध पेयजल मिलने की उम्मीद जगी, जल्द शुरू होगी सप्लाई

साहिबगंज: शहरी पेयजल आपूर्ति योजना अंतिम चरण में है. मार्च तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है. अभी तक करीब 19 हजार हाउस होल्ड की तुलना में 8700 में घर तक कनेक्शन कर दिया गया है. नगर परिषद को हैंडओवर करने के बाद आगे का कार्य न्यूनतम शुल्क लेकर कनेक्शन दिया जाएगा. इस योजना का जायजा लेने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव मस्तराम मीणा आने वाले हैं. जिसको लेकर रांची और दुमका से चार सदस्यीय टीम साहिबगंज में कैंप कर योजना को पूरा कराने में जुटी हुई है. 90 फीसदी कार्य पूरा कर टेस्टिंग का काम चल रहा है.

15 साल पुरानी है योजना

गौरतलब है कि 2011 में शहरी पेयजलापूर्ति योजना की शुरुआत हुई थी. उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गठबंधन में एक साल के लिए उपमुख्यमंत्री बने थे. आधारशिला भी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही रखी थी. उस समय गुजरात की एक डोशियन कंपनी को कार्य का जिम्मा मिला था. समय से कार्य पूरा नहीं होने पर विभाग ने कंपनी को ब्लैक सूची में डाल दिया था. इस कंपनी को 30.86 करोड़ भुगतान किया गया था. दोबारा परमार कंस्ट्रक्शन को कार्य मिला. यह भी कंपनी समय पर काम पूरा नहीं कर सकी. इस कंपनी को भी विभाग ने 15 करोड़ भुगतान किया था.