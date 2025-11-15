Bihar Election Results 2025

प्रयागराज में 10 हजार की घूस लेते आपूर्ति निरीक्षक गिरफ्तार; कोटेदार की शिकायत पर कार्रवाई

एंटी करप्शन इंस्पेक्टर चंद्रभान सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता ने 7 और 13 नवंबर को प्रयागराज में शिकायत दर्ज कराई थी.

प्रयागराज में आपूर्ति निरीक्षक 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार.
प्रयागराज में आपूर्ति निरीक्षक 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

November 15, 2025

प्रयागराज: जिले के हंडिया क्षेत्र में आपूर्ति निरीक्षक नंद कुमार यादव को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है. सप्लाई इंस्पेक्टर को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया. यह कार्रवाई सरकारी राशन की दुकान चलाने वाले कोटेदार की शिकायत पर की गई है.

शिकायतकर्ता राजमनी निवासी बसनाखास गांव, हंडिया कोटे की दुकान चलाते हैं. राजमनी ने शिकायत की थी, कि उनके खिलाफ झूठी शिकायतों का निस्तारण और दुकान को ठीक से चलाने के बदले हर महीने 10 हजार रुपए की मांग की जा रही है.

कैसे की गई कार्रवाई: एंटी करप्शन इंस्पेक्टर चंद्रभान सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता ने 7 और 13 नवंबर को एंटी करप्शन इकाई प्रयागराज में शिकायत दर्ज कराई थी. इन शिकायतों के आधार पर टीम ने शुक्रवार सुबह ट्रैप प्लान किया. कार्रवाई लेबर चौराहा, आवास विकास कॉलोनी योजना-3 झूंसी में की गई.

यहां पर घनश्याम शर्मा की सब्जी की दुकान के पास रिश्वत की रकम लेते ही नंद किशोर यादव को 9:12 बजे गिरफ्तार किया गया. आरोपी को गिरफ्तार करके थाना झूंसी ले जाया गया. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.

इस ऑपरेशन में निरीक्षक चंद्रभान सिंह (ट्रैप प्रभारी), निरीक्षक राकेश बहादुर सिंह, निरीक्षक रविंद्र सिंह, उप निरीक्षक अर्जुन सिंह, अनिरुद्ध कुमार बलवंत, शशिकांत शर्मा, कांस्टेबल वेद प्रकाश मिश्रा, योगेंद्र सिंह, बृजेंद्र कुमार, सुनील यादव और राजीव लाल मौर्या शामिल रहे.

हेल्पलाइन नंबर: भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने कहा है, कि यदि कोई अराजपत्रित सरकारी अधिकारी, कर्मचारी रिश्वत की मांगता है, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं. विभाग ने इसके लिए प्रयागराज मंडल का नंबर 9454402490 और मुख्यालय लखनऊ का कंट्रोल रूम नंबर 9454402484 जारी किया है.

महाकवि के प्रपौत्र गिरफ्तार: हाल ही में एंटी करप्शन टीम ने प्रयागराज में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रपौत्र राग विराग त्रिपाठी को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

राग विराग चिटफंड सोसायटी के लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत थे. एंटी करप्शन ने सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स मेंहदौरी से गिरफ्तार कर केस दर्ज कराया. राग विराग त्रिपाठी के साथ उनके कंप्यूटर ऑपरेटर विजय राज को भी एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया था.

