LPG Crisis : करौली में रसद विभाग टीम का छापा, अवैध रिफिलिंग का आरोपी भागा, 18 सिलेंडर जब्त
डेढ़ दर्जन घरेलू गैस सिलेंडर के साथ अवैध रिफिलिंग करने की मशीन और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी जब्त किया गया.
Published : April 3, 2026 at 8:22 PM IST
करौली: जिला मुख्यालय पर कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार को रसद विभाग की टीम ने अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों से रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की. टीम ने अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल हो रहे 18 गैस सिलेंडर जब्त किए. हालांकि, भनक लगने से आरोपी मौके से भाग गए. रसद टीम ने पुलिस थाने मे मामला दर्ज कराया.
जिला रसद विभाग के ईओ हरविंदर शर्मा ने बताया कि टीम को जानकारी मिली थी कि स्टेडियम से आगे अरावली नगर में ऑटो-टेंपो के माध्यम से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य चलता है. सूचना पर जिला रसद अधिकारी हितेश मीना के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षक पवन मीना, ऋषिकेश मीना और वे खुद मौके पर पहुंचे तो एक दुकान में अवैध 18 घरेलू गैस सिलेंडर रखे थे. साथ में अवैध रिफिलिंग करने की मशीन और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी रखा था. इनको टीम ने जब्त कर लिया.
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रसद विभाग के ईओ हरविंदर शर्मा ने बताया कि जब्त अवैध सिलेंडर बीपी, एचपी एवं इंडेन कंपनियों के हैं. अवैध रिफिलिंग का आरोपी भनक लगते ही दुकान खुली छोड़कर भाग गया. दुकान पर कोई नाम पता नही लिखा था. कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
शर्मा ने बताया कि अवैध रिफिलिंग न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा पर गंभीर खतरा भी है. जिले में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. इधर जिला रसद विभाग की कार्रवाई से अवैध रिफिलिंग करने वाले दुकानदारों मे हडकंप मच गया.
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