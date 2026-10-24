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छिद्दरवाला में अवैध गैस रिफिलिंग के बड़े कारोबार का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार

अवैध गैस रिफिलिंग पर एक्शन ( Photo-ETV Bharat )

ऋषिकेश: रायवाला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत छिद्दरवाला ग्रामसभा में पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध गैस रिफिलिंग के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया है. टीम ने एक किराये के मकान पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए. मौके से कुल 94 गैस सिलेंडर और पांच मोटर चालित रिफिलिंग किट मिले. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि गैस सिलेंडरों की ढुलाई में इस्तेमाल किए जा रहे एक लोडर वाहन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मकान में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों से कथित तौर पर अवैध तरीके से गैस की रिफिलिंग की जा रही थी. इसके बाद गैस को ऋषिकेश, देहरादून और डोईवाला समेत आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किए जाने की जानकारी मिली है. अब पुलिस और पूर्ति विभाग इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटे हैं. पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम को इस गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद मौके पर छापेमारी की गई. तलाशी के दौरान टीम को बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर और रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण मिले.

मौके से बरामद सिलेंडरों में 62 कमर्शियल और 32 घरेलू गैस सिलेंडर शामिल हैं. इसके अलावा पांच मोटर चालित रिफिलिंग किट भी बरामद की गई हैं. इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडरों की मौजूदगी और रिफिलिंग उपकरणों की बरामदगी से आशंका जताई जा रही है कि यहां गैस की अवैध रिफिलिंग का काम बड़े स्तर पर संचालित किया जा रहा था. संयुक्त टीम ने मौके से रामजीत सिंह, सुमित, वीर सिंह और राजीव कुमार को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गैस सिलेंडरों की आवाजाही में इस्तेमाल किए जा रहे एक लोडर वाहन को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.पुलिस और पूर्ति विभाग अब यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि बरामद किए गए सिलेंडर कहां से लाए गए थे और इस अवैध कारोबार में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं. साथ ही, गैस की आपूर्ति किन माध्यमों से की जा रही थी और किन स्थानों पर इसकी बिक्री होती थी, इसकी भी जांच की जा रही है.