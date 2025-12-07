ETV Bharat / state

दुर्गम पहाड़ियों में अवैध हथियारों के साथ सप्लायर गिरफ्तार, खेतों की रखवाली की आड़ में बेचता था हथियार

आरोपी से 3 बंदूक और 3 देशी कट्टा के अलावा कारतूस, छर्रे और बारूद भी बरामद किया गया.

Arrested with illegal weapons
अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार (Photo Source : Alwar Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 7, 2025 at 3:25 PM IST

अलवर: पुलिस ने मालाखेड़ा क्षेत्र की दुर्गम पहाड़ियों में छापा मारा और भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए. अवैध तरीके से हथियारों की सप्लाई के हरियाणा निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस अन्य साथियों की तलाश में है. गिरफ्तार आरोपी मालाखेड़ा क्षेत्र के नांगल टोडियार गांव में खेतों की रखवाली करने की आड़ में रहता था और अवैध हथियारों की सप्लाई करता था.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि मालाखेड़ा पुलिस को सूचना मिली कि हरियाणा के फिरोजपुर झिरका निवासी जाहिद खान यहां नांगल टोडियार में खेतों की रखवाली करता है. रखवाली की आड़ में हरियाणा से अवैध हथियार लाकर सप्लाई करता है. पुलिस को सूचना लगी कि आरोपी जाहिद नागल टोडियार में चरण सिंह उर्फ बरनी के बोरिंग पर बनी कोटड़ी में रहता है. उसके पास अवैध हथियारों की बड़ी खेप है. इस पर मालाखेड़ा एसएचओ हरदयाल सिंह जाप्ते के साथ नांगल टोडियार पहुंचे.

एसपी सुधीर चौधरी बोले... (ETV Bharat Alwar)

एसपी ने बताया कि पुलिस के घेराबंदी कर आरोपी जाहिद पुत्र बशीर खान को गिरफ्तार किया. उससे 3 बंदूक 12 बोर, 3 देशी कट्टा 315 बोर, 88 जिंदा कारतूस, 52 खाली कारतूस, 12 पैकेट छर्रे, 4 प्लास्टिक की थैली (बारूद की) एवं खाली कारतूस भरने का सामान बरामद किया. एसपी चौधरी ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है. प्राथमिक अनुसंधान में मालूम हुआ कि आरोपी हरियाणा के बदमाशों के साथ मिला हुआ था. उससे पूछ रहे हैं कि उसके गिरोह में कौन लोग शामिल हैं. उससे बड़े खुलासे होने की संभावना है.

