दुर्गम पहाड़ियों में अवैध हथियारों के साथ सप्लायर गिरफ्तार, खेतों की रखवाली की आड़ में बेचता था हथियार

अलवर: पुलिस ने मालाखेड़ा क्षेत्र की दुर्गम पहाड़ियों में छापा मारा और भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए. अवैध तरीके से हथियारों की सप्लाई के हरियाणा निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस अन्य साथियों की तलाश में है. गिरफ्तार आरोपी मालाखेड़ा क्षेत्र के नांगल टोडियार गांव में खेतों की रखवाली करने की आड़ में रहता था और अवैध हथियारों की सप्लाई करता था.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि मालाखेड़ा पुलिस को सूचना मिली कि हरियाणा के फिरोजपुर झिरका निवासी जाहिद खान यहां नांगल टोडियार में खेतों की रखवाली करता है. रखवाली की आड़ में हरियाणा से अवैध हथियार लाकर सप्लाई करता है. पुलिस को सूचना लगी कि आरोपी जाहिद नागल टोडियार में चरण सिंह उर्फ बरनी के बोरिंग पर बनी कोटड़ी में रहता है. उसके पास अवैध हथियारों की बड़ी खेप है. इस पर मालाखेड़ा एसएचओ हरदयाल सिंह जाप्ते के साथ नांगल टोडियार पहुंचे.