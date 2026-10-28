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आज पास होगा अनुपूरक बजट, मंत्री रेखा आर्या और भरत चौधरी से होंगे सवाल, उठ सकता है अंकिता हत्याकांड का मुद्दा

बजट सत्र का दूसरा दिन ( Etv Bharat )

गैरसैंण: भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है. आज प्रश्नकाल में विधायकों के सवालों पर सरकार को जवाब देना होगा. वहीं, विपक्ष अंकिता भंडारी प्रकरण और प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. मंत्री रेखा आर्या और भरत चौधरी को विधायकों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है.

विधानसभा सत्र का दूसरा दिन: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी. दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जो करीब सवा घंटे तक चलेगा. इस दौरान विधायक, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के खेल, ईवीएम, युवा कल्याण, खाद्य आपूर्ति और महिला कल्याण के, कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी के ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े सवाल उठाएंगे और संबंधित मंत्रियों से जवाब मांगेंगे.