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विधानसभा में 8,399 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश: पहली बार सदन में SLBC रिपोर्ट, CD रेशियो बढ़ा

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में अनूपुरक बजट पेश किया गया.

Supplementary budget presented in House during monsoon session of Jharkhand Assembly
झारखंड विधानसभा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 7:41 PM IST

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रांचीः झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 8,399.31 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट सदन में पेश किया.

प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित होने के बाद दोपहर 12.30 बजे वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट रखा. अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास विभाग के लिए सबसे ज्यादा 4,258.67 करोड़ की अनुदान मांग की गई है.

ग्रामीण विकास विभाग के लिए सबसे ज्यादा राशि क्यों

अनुपूरक के जरिए ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 885.83 करोड़, पंचायती राज विभाग के लिए 244.80 करोड़, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 946.30 करोड़ और गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 490.68 करोड़ की मांग रखी गई है. ग्रामीण विकास के लिए बड़ी राशि की मांग का एक प्रमुख कारण वीबी-जी रामजी यानी विकसित भारत-रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) का संचालन भी है. वित्त मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि मनरेगा की तुलना में इस योजना में राज्य सरकार को अधिक राशि खर्च करनी होगी और इससे राज्य पर करीब 4,000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है.

Supplementary budget presented in House during monsoon session of Jharkhand Assembly
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत अन्य सदस्य (ETV Bharat)

पहली बार सदन में SLBC की वार्षिक रिपोर्ट

अनुपूरक बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की वार्षिक रिपोर्ट भी सदन में रखी. वित्त मंत्री ने इसे संसदीय व्यवस्था में एक नई परंपरा बताते हुए दावा किया कि देश में पहली बार किसी सदन में SLBC की रिपोर्ट पेश की गई है. उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के जरिए विधायकों को राज्य में बैंकों की गतिविधियों और बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की जानकारी मिलेगी. इससे जनप्रतिनिधियों और बैंकिंग व्यवस्था के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी मदद मिलेगी.

झारखंड का CD रेशियो करीब 55 प्रतिशत

SLBC की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के क्रेडिट-डिपॉजिट यानी CD Ratio में सुधार हुआ है. वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में यह अनुपात 50.22 प्रतिशत था, जो 2025-26 में बढ़कर 54.97 प्रतिशत हो गया है. राज्य में बैंकों में कुल जमा राशि 4,04,979 करोड़ है, जबकि बैंकों की ओर से 2,22,613 करोड़ का ऋण अग्रिम किया गया है. बैंकर्स की वार्षिक ऋण योजना का आकार करीब 1.73 लाख करोड़ बताया गया है.

वित्त मंत्री ने बताया कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड से 3,030 लोगों को ऋण मिला। रिपोर्ट में राज्य की अलग-अलग ऋण योजनाओं की प्रगति का भी उल्लेख किया गया है. गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक 3,030 लोगों को करीब 276 करोड़ का ऋण दिया गया है. वहीं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 13.58 लाख लाभुकों के लिए करीब 2,240 करोड़ के ऋण की स्वीकृति दी गई है.

राज्य में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 2.61 लाख बताई गई है और इनके लिए करीब 7,700 करोड़ के ऋण की स्वीकृति हुई है. इसके अलावा MSME क्षेत्र में 52,885 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 88,405 करोड़ और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 93,862 करोड़ का ऋण अग्रिम किया गया है.

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