बिहार विधानमंडल सत्र: 5 दिन में 91 हजार करोड़ का बजट पास, विपक्ष को मौका ही नहीं मिला बोलने का?
बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र में 237 नए विधायकों ने शपथ लिया. 91,717 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट और कई अहम फैसले हुए.
Published : December 6, 2025 at 3:40 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा के 5 दिनों के शीतकालीन सत्र में जहां नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई. वहीं विधानसभा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन हुआ. सरकार की ओर से द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया और उसे स्वीकृत भी कराया गया. विनियोग विधेयक भी सरकार ने सदन से पास कराया.
विपक्ष को संतोषजनक नहीं लगा उत्तर: सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि शीतकालीन सत्र काफी सफल रहा. वहीं विपक्ष ने भी माना कि नए सदस्यों की एंट्री इस बार हुई है लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक पर चर्चा कराई है और जो उत्तर दिया है वह संतोषजनक नहीं है.
5 दिनों के सत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए: 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र होने के कारण इस बार प्रश्न काल का संचालन नहीं किया गया, जिसके कारण जनता के सवालों का उत्तर नहीं हुआ. शीतकालीन के पांच दिनों के सत्र में जो महत्वपूर्ण काम हुए हैं. 237 नवनिर्वाचित सदस्यों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई. प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया, नरेंद्र नारायण यादव को नया उपाध्यक्ष बनाया गया.
5 दिनों के सत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए: राज्यपाल ने दोनों सदन को संयुक्त रुप से संबोधित किया जिस पर बाद में चर्चा हुई. 91717 करोड़ से अधिक का अनुपूरक पूरक बजट पेश हुआ और चर्चा के बाद सदन से स्वीकृत कराई गई. शीतकालीन सत्र में राज्यपाल से स्वीकृत दो अध्यादेश बिहार आकस्मिकता निधि संशोधन अध्यादेश 2025 और बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यक्ष 2025 सदन पटल पर रखे गये.
शीतकालीन सत्र में 15 निवेदन स्वीकृत: कुल 11 विधायकों का एक विवरण भी सदन पटल पर रखा गया जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दी थी. शीतकालीन सत्र में 16 निवेदन प्राप्त हुए इसमें से 15 स्वीकृत हुए. 9 याचिकाएं भी प्राप्त हुई इसमें से 6 स्वीकृत हुए. तीन वित्तीय समितियों को 2025 -27 की अवधि के गठन के लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया.
गिलोटिन के माध्यम से स्वीकृति: विभिन्न विश्वविद्यालयों के सीनेट की सदस्यता के लिए विधानसभा सदस्यों को मनोनीत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया. ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर विशेष रूप से चर्चा हुई और 24500 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी गई. अन्य विभाग के बजट को गिलोटिन के माध्यम से स्वीकृति दी गई.
पांच जननायकों को श्रद्धांजलि: बिहार विनियोग विधेयक 2025 के लिये 91717.11 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई इसमें राजस्व मद में 59064.42 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद में 32652.68 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया. वहीं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के मद में 40462.99 करोड रुपए का प्रावधान किया गया. शोक प्रस्ताव में पांच जननायकों को श्रद्धांजलि दी गई.
राजद विधायक ने उठाए सवाल: बिहार विधानसभा में आधे से अधिक नए विधायक है और 90 से अधिक पहली बार चुनाव जीतकर आने वाले विधायक हैं. विपक्ष की ओर से राजद के विधायक आलोक मेहता ने कहा नई पीढ़ी के लोग अब विधानसभा में पहुंचे हैं तो यह स्वागत योग्य है. हालांकि सरकार ने जिस प्रकार से विनियोग विधेयक और अनुपूरक बजट पर चर्चा कराई है और उत्तर दिया है वह संतोषजनक नहीं है.
"सरकार ने जिस प्रकार से सप्लीमेंट्री बजट सदन में रखा है, वह भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला है और ठेकेदारी को ध्यान में रखकर लिया गया है. म लोगों को पर्याप्त समय तो नहीं मिला लेकिन जितना भी समय मिला हम लोगों ने अपनी बात रखी है. लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पाई."- आलोक मेहता, राजद विधायक
संसदीय और वैधानिक परंपरा के तहत शीतकालीन सत्र: सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान कई जरूरी कार्य निपटाए गए हैं. जदयू विधायक मंजीत सिंह ने कहा कि जो संसदीय और वैधानिक परंपरा है उसके तहत ही शीतकालीन सत्र का संचालन किया गया. अनुपूरक बजट जो बिहार के विकास के लिए जरूरी था उसकी भी स्वीकृति दी गई. शपथ ग्रहण और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा हुई है.
"बहुत सफलता पूर्वक शीतकालीन सत्र को संपन्न किया गया है. विपक्ष की ओर से अनुपूरक बजट को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है. राजद के लोग तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं वो क्या बोलेंगे."- मंजीत सिंह, विधायक जदयू
शीतकालीन सत्र में विपक्ष का नहीं दिखा आक्रमक तेवर: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रियरंजन भारती का कहना है कि सत्र छोटा था लेकिन तेजस्वी यादव जिस प्रकार से तीन दिनों तक गायब रहे. जिससे एक अच्छा मैसेज जनता के बीच नहीं गया है क्योंकि विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड जीत दिलाई है. ऐसे में सदन में रहकर सरकार को घेरने की रणनीति अभी से ही बनानी चाहिए थी. विपक्ष पूरी तरह से शीतकालीन सत्र में दिशाहीन लगा.
"पांच दिनों के सत्र में विपक्ष किसी मुद्दे पर आक्रामक नहीं दिखाई दिया, जबकि कानून व्यवस्था से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता था. सत्ता पक्ष और विपक्ष के पढ़े लिखे युवा सदस्यों के सादगी की चर्चा जरूर पांच दिनों के सत्र में होती रही, वे मीडिया के भी आकर्षण के केंद्र बने रहें."-प्रियरंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ
