ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में सुपोषित बचपन अभियान, 9 हजार कुपोषित बच्चों को 6 महीने तक मिलेगा पौष्टिक लड्डू

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने किया अभियान का शुभारंभ, गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों को सप्ताह में 6 दिन मिलेगा विशेष लड्डू

suposhit bachpan abhiyan
मंत्री टंकराम वर्मा ने बच्चों को पौष्टिक लड्डू खिलाए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 19, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: जिले में कुपोषण से लड़ने के लिए जिला प्रशासन ने सुपोषित बचपन अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान के तहत गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों को अगले 6 महीने तक नियमित रूप से पौष्टिक लड्डू दिए जाएंगे. कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने नगर भवन बलौदाबाजार में किया. इस दौरान उन्होंने बच्चों को अपने हाथों से पौष्टिक लड्डू खिलाए.

कुपोषण दूर करने की पहल

जिला प्रशासन का लक्ष्य अगले 6 महीनों में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है. अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराया जाएगा. राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि स्वस्थ बच्चे ही देश का मजबूत भविष्य हैं. उन्होंने कहा कि कुपोषण को खत्म करने के लिए परिवार, समाज और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा.

suposhit bachpan abhiyan
बलौदाबाजार में सुपोषित बचपन अभियान की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में 9 हजार बच्चे कुपोषित

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि जिले में 1626 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं. इनमें से करीब 1500 केंद्रों में लगभग 9 हजार बच्चे गंभीर और मध्यम कुपोषण से प्रभावित पाए गए हैं. प्रशासन ने इन बच्चों को छह महीने में सुपोषित बनाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है.

सप्ताह में 6 दिन मिलेगा पौष्टिक लड्डू

अभियान के तहत गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों को सप्ताह में छह दिन एक-एक पौष्टिक लड्डू दिया जाएगा. यह लड्डू आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10 बजे बच्चों को खिलाया जाएगा. लड्डू का निर्माण स्थानीय महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है. इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.

इन चीजों से बनेगा पौष्टिक लड्डू

  • गेहूं
  • बेसन
  • रागी
  • मुनगा (मोरिंगा) पाउडर
  • गुड़
  • तिल
  • मूंगफली
suposhit bachpan abhiyan
गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों को सप्ताह में 6 दिन मिलेगा विशेष लड्डू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घर-घर जाकर करेंगे जागरूक

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों के घर जाकर अभिभावकों को संतुलित आहार, साफ-सफाई, समय पर भोजन और बच्चों की देखभाल के बारे में जानकारी देंगी. प्रशासन का मानना है कि कुपोषण को दूर करने के लिए जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है जितना पोषण आहार.

गंभीर कुपोषित बच्चों पर विशेष नजर

अभियान के तहत जिले के करीब 1200 गंभीर कुपोषित बच्चों की विशेष निगरानी की जाएगी. इन बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में नियमित जांच कराई जाएगी. जरूरत पड़ने पर बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में भर्ती कराया जाएगा.

जनप्रतिनिधियों ने की सराहना

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुलोचना यादव, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा, भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, नगर पालिका उपाध्यक्ष जितेंद्र महले और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्या अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

सामाजिक भागीदारी से मिलेगा बेहतर परिणाम

प्रशासन का कहना है कि यह केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि कुपोषण के खिलाफ सामूहिक अभियान है. महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला समूह और अभिभावकों के सहयोग से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकेगा.

बलौदाबाजार रिश्वत कांड, ईटीवी भारत की खबर के बाद एक्शन, निपनिया बैंक शाखा प्रबंधक निलंबित
खेत बचाओ अभियान को मिल रहा किसानों का साथ, 122 पंचायतों में पहुंचे कृषि वैज्ञानिक, प्राकृतिक खेती के बता रहे तरीके
घर में अजनबी लोगों को न दें प्रवेश, बलौदाबाजार पुलिस की नागरिकों से अपील

TAGGED:

BALODABAZAR MALNUTRITION CAMPAIGN
सुपोषित बचपन अभियान
MINISTER TANKRAM VERMA
पौष्टिक लड्डू
SUPOSHIT BACHPAN ABHIYAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.