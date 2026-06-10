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लखनऊ : सुपरवाइजर पर अवैध निर्माणकर्ता से सांठगांठ का आरोप, LDA ने किया सस्पेंड

सुपरवाइजर पर अवैध निर्माणकर्ता से सांठगांठ का आरोप, LDA ने किया सस्पेंड ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है. आरोप है कि सुपरवाइजर ने अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के प्रति लापरवाही बरती और निर्माणकर्ता के साथ सांठगांठ की थी. इसके अलावा, मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक अभियंता और तत्कालीन अवर अभियंता से भी जवाब तलब किया गया है. जानकारी के अनुसार, आलमबाग निवासी प्रेम शंकर शर्मा कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन के पास लगभग 200 वर्गमीटर के प्लॉट पर निर्माण कार्य करा रहे थे. इसको लेकर उन्होंने एलडीए में शिकायत की थी कि प्रवर्तन जोन-3 में तैनात सुपरवाइजर अली नकवी रिजवी ने 2025 में स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया था और निर्माण कार्य फिर से शुरू कराने के एवज में रुपयों की मांग की थी. सुपरवाइजर पर अवैध निर्माणकर्ता से सांठगांठ का आरोप, LDA ने किया सस्पेंड (Photo Credit; ETV Bharat)