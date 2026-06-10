लखनऊ : सुपरवाइजर पर अवैध निर्माणकर्ता से सांठगांठ का आरोप, LDA ने किया सस्पेंड
सहायक अभियंता जेएम सिंह और तत्कालीन अवर अभियंता ओमपाल को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 8:59 PM IST
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है. आरोप है कि सुपरवाइजर ने अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के प्रति लापरवाही बरती और निर्माणकर्ता के साथ सांठगांठ की थी. इसके अलावा, मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक अभियंता और तत्कालीन अवर अभियंता से भी जवाब तलब किया गया है.
जानकारी के अनुसार, आलमबाग निवासी प्रेम शंकर शर्मा कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन के पास लगभग 200 वर्गमीटर के प्लॉट पर निर्माण कार्य करा रहे थे. इसको लेकर उन्होंने एलडीए में शिकायत की थी कि प्रवर्तन जोन-3 में तैनात सुपरवाइजर अली नकवी रिजवी ने 2025 में स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया था और निर्माण कार्य फिर से शुरू कराने के एवज में रुपयों की मांग की थी.
प्रेम शंकर ने यह भी आरोप लगाया कि रुपये देने के बाद भी सुपरवाइजर ने निर्माणाधीन भवन की नोटिस कराकर 20 मई, 2026 को परिसर को सील करवा दिया. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने तुरंत जांच करवाई. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सुपरवाइजर अली नकवी रिजवी ने अवैध निर्माण को रोकने का समुचित प्रयास नहीं किया, जिससे सुपरवाइजर और निर्माणकर्ता के बीच सांठगांठ की संभावना प्रतीत होती है.
लापरवाही उजागर होने पर आरोपी सुपरवाइजर अली नकवी रिजवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच उप सचिव माधवेश कुमार को सौंपी गई है. इसके अलावा प्रवर्तन जोन-3 के सहायक अभियंता जेएम सिंह व तत्कालीन अवर अभियंता ओमपाल को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है.
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