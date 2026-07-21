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रोज की तरह काम करने फैक्ट्री गया था सुपरवाइजर, बोरे में आयी लाश

गिरिडीह के एक सुपरवाइजर की मौत हो गई है. मौत फैक्ट्री के अंदर हुई है.

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मृतक की तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 21, 2026 at 11:37 AM IST

3 Min Read
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गिरिडीह: मुफ्फसिल थाना इलाके के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक फैक्ट्री में हादसा हो गया. यहां एक सुपरवाइजर की मौत कोयला लदी मालवाहक की चपेट में आने से हो गई. मृतक धनबाद के निरसा का रहने वाला था और गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के कुटिया मंदिर रोड में रहता था. मृतक का नाम राजकिशोर सिन्हा (52 वर्ष) था. घटना सोमवार की देर रात हुई हैं.

घटना की सूचना पर मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो दलबल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लिया. मालवाहक मृतक की शरीर पर चढ़ गया था, जिससे बॉडी पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गई. शव को बोरे में बांधकर अस्पताल लाया गया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई है. हालांकि परिजन मुआवजा की मांग करते हुए पोस्टमार्टम को रोके हुए हैं.

जानकारी देते कर्मी, मृतक के रिश्तेदार और बार एसोसिएशन सचिव (Etv Bharat)

टॉर्च से वाहन को किया जा रहा था बैक

घटना को लेकर मृतक के साथ काम कर रहे कर्मियों ने बताया कि राजकिशोर रात में टॉर्च दिखाकर वाहन को बैक करवा रहा था. इसी दरमियान वाहन राजकिशोर पर ही चढ़ गया. वहीं, मृतक के भांजा आयुष रंजन सिन्हा का कहना है कि उनके मामा 20 साल से अधिक समय से इस फैक्ट्री में काम करते थे. फैक्ट्री में लापरवाही की गई. रौशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और टॉर्च के सहारे वाहन को बैक करवाया जा रहा था.

उचित मुआवजा की मांग

इधर, मामले की जानकारी पर भाजपा नेता सह बार एसोसिएशन के सचिव अधिवक्ता चुन्नूकांत भी पहुंचे. चुन्नूकांत ने कहा कि मृतक पिछले 20 साल से फैक्ट्री में काम करता था. परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि टॉर्च की रौशनी से वाहन को बैक कराना यह बतलाता हैं कि फैक्ट्री के अंदर रौशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी तभी टॉर्च का सहारा लिया जा रहा था. सदर अस्पताल पहुंचे भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने भी उचित मुआवजा की मांग की. साथ ही साथ लापरवाही की जांच करने की भी मांग रखी.

क्या कहता हैं प्रबंधन

घटना को लेकर फैक्ट्री से जुड़े सर्वेश सिंह का कहना है कि उनके फैक्ट्री में कार्यरत पुराने कर्मी राजकिशोर सिन्हा की मौत हादसे में हो गई. फैक्ट्री प्रबंधन मृतक के परिजनों के साथ है और उचित मुआवाज दिलवाया जाएगा. हालांकि जब सर्वेश से फैक्ट्री के अंदर रौशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने का सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने कहा कि यह सवाल मृतक के परिजनों ने नहीं उठाया है. यह कुछ बाहरी लोग पूछ रहे हैं.

फैक्ट्री में कार्यरत एक कर्मी की मौत भारी मालवाहक की चपेट में आने से हो गई है. मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. आगे परिजन के आवेदन पर कार्रवाई होगी:- श्याम किशोर महतो, थाना प्रभारी, मुफ्फसिल

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