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रोज की तरह काम करने फैक्ट्री गया था सुपरवाइजर, बोरे में आयी लाश

गिरिडीह: मुफ्फसिल थाना इलाके के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक फैक्ट्री में हादसा हो गया. यहां एक सुपरवाइजर की मौत कोयला लदी मालवाहक की चपेट में आने से हो गई. मृतक धनबाद के निरसा का रहने वाला था और गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के कुटिया मंदिर रोड में रहता था. मृतक का नाम राजकिशोर सिन्हा (52 वर्ष) था. घटना सोमवार की देर रात हुई हैं.

घटना की सूचना पर मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो दलबल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लिया. मालवाहक मृतक की शरीर पर चढ़ गया था, जिससे बॉडी पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गई. शव को बोरे में बांधकर अस्पताल लाया गया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई है. हालांकि परिजन मुआवजा की मांग करते हुए पोस्टमार्टम को रोके हुए हैं.

जानकारी देते कर्मी, मृतक के रिश्तेदार और बार एसोसिएशन सचिव (Etv Bharat)

टॉर्च से वाहन को किया जा रहा था बैक

घटना को लेकर मृतक के साथ काम कर रहे कर्मियों ने बताया कि राजकिशोर रात में टॉर्च दिखाकर वाहन को बैक करवा रहा था. इसी दरमियान वाहन राजकिशोर पर ही चढ़ गया. वहीं, मृतक के भांजा आयुष रंजन सिन्हा का कहना है कि उनके मामा 20 साल से अधिक समय से इस फैक्ट्री में काम करते थे. फैक्ट्री में लापरवाही की गई. रौशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और टॉर्च के सहारे वाहन को बैक करवाया जा रहा था.

उचित मुआवजा की मांग