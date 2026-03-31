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सोनीपत में बिजली विभाग में अधीक्षण अभियंता पर दबाव और वसूली का आरोप, ऑडियो क्लिप से मचा हड़कंप

सोनीपत बिजली विभाग में अधीक्षण अभियंता पर धमकी, दबाव और वसूली का आरोप लगा है.

Sonipat Geetaram Tanwar case
अधीक्षण अभियंता पर दबाव और वसूली का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 31, 2026 at 3:40 PM IST

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Updated : March 31, 2026 at 4:43 PM IST

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सोनीपत: सोनीपत के बिजली विभाग में उस समय हड़कंप मच गया, जब अधीक्षण अभियंता गीतूराम तंवर पर अपने ही अधीनस्थ अधिकारियों को धमकाने और झूठे मामलों में फंसाने के गंभीर आरोप लगे. कार्यकारी अभियंता रणबीर देशवाल, अश्विनी कुमार, उपमंडल अभियंता सतीश गोयत और प्रदीप कुमार ने पुलिस आयुक्त को शिकायत दी. शिकायत में सभी ने आरोप लगाया कि तंवर लगातार उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं. साथ ही गाली-गलौज भी करते हैं.

ऑडियो क्लिप आया सामने: मामले में एक कथित ऑडियो क्लिप भी सामने आई है. शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इस क्लिप में अधीक्षण अभियंता अधिकारियों को धमकाते हुए और उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं. इस ऑडियो के सामने आने के बाद विभाग और प्रशासन दोनों में हलचल तेज हो गई है.

सोनीपत में बिजली विभाग में अधीक्षण अभियंता पर दबाव और वसूली का आरोप (ETV Bharat)

अवैध दबाव और पैसे मांगने का आरोप: शिकायतकर्ता कपिल कौशिक ने कहा कि, "गीतूराम तंवर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनसे अनधिकृत कार्य करवाने का दबाव बनाते हैं. इनकार करने पर उन्हें एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी देते हैं. साथ ही व्यक्तिगत ऋण चुकाने के नाम पर 13 लाख रुपये की मांग करने करते हैं. साथ ही गाली गलौज भी करते हैं." अधिकारियों ने चार वीडियो रिकॉर्डिंग होने की बात भी कही है, जिन्हें सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है.

पहले भी दी जा चुकी है शिकायत: यह मामला नया नहीं है. इससे पहले 17 फरवरी 2025 को भी बिजली निगम के प्रबंध निदेशक को इस संबंध में शिकायत दी गई थी, जो फिलहाल विभागीय जांच के अधीन है. अब ताजा शिकायत के बाद मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है. साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है.

अधीक्षण अभियंता ने आरोपों को बताया निराधार: वहीं, अधीक्षण अभियंता गीतूराम तंवर ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि, "अधिकारियों की ओर से लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत और आधारहीन हैं. इस मामले की जांच पहले ही एक कमेटी कर रही है, जिसमें बिजेंद्र नरवाल, जेएस नारा और अजय कुहाड़ शामिल हैं. जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी." फिलहाल, पूरे मामले की जांच जारी है और सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं.

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Last Updated : March 31, 2026 at 4:43 PM IST

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