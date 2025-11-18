अधीक्षकों का इस्तीफा : स्वास्थ्य मंत्री बोले- मुझे इस्तीफे नहीं मिले, प्रशासक नियुक्ति पर विचार
प्राइवेट प्रैक्टिस विवाद पर चिकित्सक लामबंद. आदेश का विरोध शुरू. चिकित्सा मंत्री बोले- जायज मांगों पर विचार करेंगे. जानिए पूरा मामला...
Published : November 18, 2025 at 3:02 PM IST
जयपुर: बीते दिन सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सभी अस्पतालों के अधीक्षकों ने अपना इस्तीफा सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सौंप दिया. हाल ही में चिकित्सा विभाग ने एक आदेश जारी किया था. आदेश में कहा गया था कि जकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक तथा संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे. इस आदेश के खिलाफ चिकित्सक लामबंद हो गए हैं और इस आदेश का विरोध शुरू हो गया है. इसी कारण अस्पतालों के अधीक्षकों ने अपने इस्तीफे सौंपे.
मामले को लेकर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर का कहना है कि मुझे अभी तक किसी भी अधीक्षक का इस्तीफा नहीं मिला है. हालांकि, मंत्री ने यह भी कहा कि उनकी कोच मांगी थी, जिस पर हम विचार कर रहे हैं. उनकी मांगें हमें जायज लगती हैं तो निश्चित तौर पर हम उनकी मांगों पर विचार करेंगे.
सवाल खड़े किए : हालांकि, पूरे मामले पर चिकित्सा मंत्री ने यह भी कहा कि अस्पतालों में लगाए गए प्राचार्य और अधीक्षक प्रशासनिक कार्यों को लेकर क्या अपना पूरा समय दे सकते हैं यह सोचने वाली बात है. मंत्री ने कहा कि यदि प्राचार्य और अधीक्षक अस्पताल में OPD संभाल रहे हैं और घर पर मरीज देख रहे हैं तो सवाल खड़ा होता है कि वह कैसे प्रशासनिक कार्य अस्पताल में करेंगे और इसी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है.
सरकार के इस आदेश के बाद राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (RMCTA) विरोध में उतर गए है. एसोसिएशन का कहना है कि आखिर इस तरह का आदेश चिकित्सा विभाग क्यों जारी कर रहा है और इसके पीछे का उद्देश्य है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है. RMCTA ने बताया कि यह वरिष्ठ चिकित्सकों के अधिकारों पर हमला.
अलग से व्यवस्था : चिकित्सा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मेडिकल कॉलेज में लगे प्राचार्य और अस्पतालों में लगे अधीक्षक सिर्फ मरीज ही देखना चाहते हैं और अस्पताल के प्रशासनिक मसलों पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे में हमें अलग से प्रशासक नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए. मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर अधिकारी लगाए जाएं.
क्या हैं विवादित आदेश : 11 नवंबर को जारी आदेशों में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कई बड़े बदलाव किए हैं. प्रिंसिपल और अधीक्षक निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे. डॉक्टर सीधे प्रिंसिपल पद पर नियुक्त नहीं हो सकेंगे. प्रिंसिपल पद के लिए 3 वर्ष अधीक्षक/अतिरिक्त प्रिंसिपल और 2 वर्ष विभागाध्यक्ष का अनुभव अनिवार्य. प्रिंसिपल चयन के लिए 4 सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है. प्रिंसिपल व अधीक्षक को क्लीनिकल कार्य केवल 25% तक सीमित किया गया है. दोनों पदों पर नियुक्त व्यक्ति को यूनिट हेड या HOD नहीं बनाया जाएगा.