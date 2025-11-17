ETV Bharat / state

Sms मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के अधीक्षकों का सामूहिक इस्तीफा, जानिए चिकित्सा विभाग का आदेश, जो बना वजह

जयपुर: राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक तथा संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी लगाने के चिकित्सा विभाग के हालिया आदेश का विरोध तेज हो गया. जयपुर की सवाई मानसिंह (SMS) मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध सभी अस्पतालों के अधीक्षकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया. इन अधीक्षकों ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी को एक साथ इस्तीफे सौंपे. सरकार के हालिया आदेश का राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (RMCTA) ने विरोध किया.

एसोसिएशन सचिव डॉ. राजकुमार हर्षवाल ने पूछा कि चिकित्सा विभाग ने आदेश जारी क्यों किया. इसके पीछे की मंशा किसी को पता नहीं है. RMCTA ने इसे वरिष्ठ चिकित्सकों के अधिकारों पर हमला बताया. कहा कि हम इन आदेशों को गंभीर आपत्ति के साथ अस्वीकार करते हैं. किसी भी पद पर रहने की अधिकतम आयु 57 वर्ष तय करना असंवैधानिक है, जबकि रिटायरमेंट 65 वर्ष है. RMCTA ने कहा कि लगता है, सरकार राज्य से बाहर के डॉक्टरों को लाने की तैयारी कर रही है. यह राजस्थान के शिक्षकों के हितों पर सीधा प्रहार है. इस आदेश से सीनियर प्रोफेसरों की वरिष्ठता और योग्यताएं प्रभावित होंगी. प्रिंसिपल और अधीक्षक को क्लिनिकल व यूनिट हेड की भूमिका से हटाना शैक्षणिक गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाएगा.

