ETV Bharat / state

खतरनाक अपराधियों के लिए देवघर पुलिस की नई रणनीति, हर सप्ताह होगा फिजिकल वेरिफिकेशन

आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए बाठक ( Etv Bharat )

देवघर: जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर देवघर पुलिस लगातार प्रयास करती दिख रही है. अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा समय-समय पर जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की जाती है और परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं.

लंबित मामलों को निपटाने पर फोकस

बुधवार को भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया. इस गोष्ठी की अध्यक्षता में जिले के सभी थाना प्रभारी, डीएसपी और एसडीपीओ मौजूद रहे. बैठक में देवघर के पुलिस अधीक्षक सौरभ ने अपराध नियंत्रण, अनुसंधान, लंबित मामलों के एग्जीक्यूशन पर विशेष फोकस किया. उन्होंने बैठक में मौजूद थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ और मजबूत बनाएं, इस पर अपने-अपने थाना क्षेत्र में विशेष काम करें. पुलिस कर्मियों के साथ-साथ स्थानीय लोग और पुलिस के खबरियों को विशेष ट्रेनिंग दें.

जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)

पुलिस अधीक्षक सौरभ ने दिशा निर्देश दिए

इसके अलावा सभी थानों में लंबित मामलों को हल करने में तेजी लाने को लेकर भी थाना प्रभारी और डीएसपी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि जो पुराने अपराधी हैं और हमेशा आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहते हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन थानों में जरूर करें.

उन्होंने कहा कि अपराधियों पर नजर रखने के लिए अपने-अपने थानों में अपराधियों के अपराध के आधार पर उसे तीन वर्गों में वर्गीकृत करें. जो अपराधी सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, उन्हें श्रेणी 'ए' में रखें, जो उससे कम हैं उन्हें श्रेणी 'बी' में रखें और जो छोटे-मोटे अपराध में संलिप्त रहते हैं उन्हें श्रेणी 'सी' में रखे.

अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता- एसपी