कानपुर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवॉर्ड में सुपर हाउस ग्रुप को 11, रहमान इंडस्ट्रीज को नौ और खेमचंद हैंडीक्राफ्टस को तीन अवार्ड मिले
अवनीश अवस्थी ने कहा रीजन स्तर पर उद्यमियों को सम्मानित करने से उनका मनोबल बढ़ता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 2:33 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 3:13 PM IST
कानपुर: शहर में चर्म निर्यात परिषद (CLE) की ओर से सिविल लाइंस स्थित होटल में शुक्रवार को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवॉर्ड कार्यक्रम का आजयोजन किया गया, जिसमें 2024-25 और 2025-26 के लिए अवॉर्ड की घोषणा की गई. दोनों वित्तीय वर्षों के 56-56 समेत कुल 112 पुरस्कार दिए गए.
पुरस्कार समारोह में कानपुर, उन्नाव के निर्यातकों का दबदबा आखिर तक कायम रहा. ओवरऑल निर्यात में 11 अवॉर्ड जीतकर सुपर हाउस ग्रुप ने बाजी मारी. सुपर हाउस को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5 और 2025-26 के लिए छह अवार्ड मिले. रहमान इंडस्ट्रीज को नौ और खेमचंद हैंडीक्राफ्टस को तीन अवार्ड मिले.
मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने निर्यातकों को अवार्ड दिया. साल 2025-26 में महिला उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा वर्मा को सम्मानित किया. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ओवरऑल निर्यात श्रेणी में सुपर हाउस ग्रुप को पहला, रहमान इंडस्ट्रीज ग्रुप को दूसरा और जामा कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को तीसरा स्थान मिला.
वहीं, वूमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड शिवाय एक्सपोर्ट कानपुर की सौम्या टकरू जैन को दिया गया. ब्रांड क्रिएशन का अवार्ड रहमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खाते में गया.
समारेह के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि सरकार उद्यमियों की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए कई देशों का दौरा कर चुके हैं. लेदर कारोबारियों को अन्य देशों के साथ एफटीए का मौका दिया जा रहा हैं. जिससे उनके कारोबार का विस्तार हो सके. उन्होंने कहा कि सात से आठ हजार करोड़ रुपये का सालाना कारोबार हमारे शहर के लेदर कारोबारी कर रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है, जिसे हमें और बढ़ाना है.
इसी तरह अवनीश अवस्थी ने कहा, इस अवार्ड फंक्शन में महिला उद्यमियों व नए उद्यमियों को सम्मान मिलना गर्व की बात है. निश्चित तौर पर कानपुर की लेदर इंडस्ट्री का उत्पाद, दुनिया के कई देशों में पहुंच रहे हैं. इसके पीछे इन उद्यमियों की मेहनत छिपी है.
कार्यक्रम में सेंट्रल रीजन के चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महेंद्र कुमार जालान (मरणोपरांत) को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया. इस मौके पर मुख्य रूप से सीएलई के रीजनल चेयरमैन यादवेंद्र सचान, जावेद इकबाल, ताज आलम, युसूफ अमीन, जफरुल अमीन, प्रेरणा वर्मा आदि उपस्थित रहे.
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