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कानपुर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवॉर्ड में सुपर हाउस ग्रुप को 11, रहमान इंडस्ट्रीज को नौ और खेमचंद हैंडीक्राफ्टस को तीन अवार्ड मिले

कानपुर में एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवॉर्ड कार्यक्रम ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर में चर्म निर्यात परिषद (CLE) की ओर से सिविल लाइंस स्थित होटल में शुक्रवार को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवॉर्ड कार्यक्रम का आजयोजन किया गया, जिसमें 2024-25 और 2025-26 के लिए अवॉर्ड की घोषणा की गई. दोनों वित्तीय वर्षों के 56-56 समेत कुल 112 पुरस्कार दिए गए.

पुरस्कार समारोह में कानपुर, उन्नाव के निर्यातकों का दबदबा आखिर तक कायम रहा. ओवरऑल निर्यात में 11 अवॉर्ड जीतकर सुपर हाउस ग्रुप ने बाजी मारी. सुपर हाउस को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5 और 2025-26 के लिए छह अवार्ड मिले. रहमान इंडस्ट्रीज को नौ और खेमचंद हैंडीक्राफ्टस को तीन अवार्ड मिले.

कानपुर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवॉर्ड में सुपर हाउस ग्रुप का जलवा (VIDEO Credit; ETV Bharat) मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने निर्यातकों को अवार्ड दिया. साल 2025-26 में महिला उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा वर्मा को सम्मानित किया. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ओवरऑल निर्यात श्रेणी में सुपर हाउस ग्रुप को पहला, रहमान इंडस्ट्रीज ग्रुप को दूसरा और जामा कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को तीसरा स्थान मिला. सम्मानित करने से उद्यमियों का मनोबल बढ़ता है (Photo Credit; ETV Bharat) वहीं, वूमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड शिवाय एक्सपोर्ट कानपुर की सौम्या टकरू जैन को दिया गया. ब्रांड क्रिएशन का अवार्ड रहमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खाते में गया.