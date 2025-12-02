ETV Bharat / state

गेहूं की खेती के लिए आ गई कमाल की मशीन, बंपर होगी उपज, पराली का झंझट भी होगा खत्म

कानपुर : किसानों को गेहूं की बुआई में कई तरह के लाभ मिल सकें और पराली का झंझट भी पूरी तरह से खत्म हो जाए. इसके लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने किसानों की मदद सुपर सीडर मशीन से करने की पूरी तैयारी कर ली है. वैज्ञानिक खेतों में पहुंच रहे हैं और मशीन का लाभ बताते हुए किसानों की पूरी सहायता कर रहे हैं.

वैज्ञानिकों का कहना है, इस मशीन से गेहूं की बुआई में किसानों को एक नहीं कई लाभ होंगे. मशीन को किसान चाहें तो कृषक उत्पादक संगठनों से खरीद सकते हैं. इसकी लागत दो से ढाई लाख रुपये तक है, जिसमें उन्हें सरकार की ओर से 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल रही है. चाहें तो प्रति बीघा खेती के लिए किराए पर (200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक) मशीन को ले सकते हैं. सबसे बड़ा लाभ यही है कि अगर किसान सुपर सीडर मशीन का उपयोग करते हैं तो उनके खेतों में पराली का झंझट पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

कैसे काम करती है सुपर सीडर मशीन, यहां जानिए : सीएसए विवि के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. खलील खान ने बताया, सुपर सीडर मशीन को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार भी बहुत अधिक प्रयासरत है. देश के कई राज्यों में अब किसान सुपर सीडर मशीन का उपयोग कर रहे हैं. इस मशीन का संचालन डीजल से होता है. यह ट्रैक्टर की तरह दिखने वाली मशीन है. इससे फसल की बुआई करने पर किसानों को खेतों में जुताई, सिंचाई से बहुत राहत मिलती है.