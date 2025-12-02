गेहूं की खेती के लिए आ गई कमाल की मशीन, बंपर होगी उपज, पराली का झंझट भी होगा खत्म
सुपर सीडर मशीन से फसल की बुआई करने पर किसानों को खेतों में जुताई, सिंचाई से बहुत राहत मिलती है.
Published : December 2, 2025 at 3:36 PM IST
कानपुर : किसानों को गेहूं की बुआई में कई तरह के लाभ मिल सकें और पराली का झंझट भी पूरी तरह से खत्म हो जाए. इसके लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने किसानों की मदद सुपर सीडर मशीन से करने की पूरी तैयारी कर ली है. वैज्ञानिक खेतों में पहुंच रहे हैं और मशीन का लाभ बताते हुए किसानों की पूरी सहायता कर रहे हैं.
वैज्ञानिकों का कहना है, इस मशीन से गेहूं की बुआई में किसानों को एक नहीं कई लाभ होंगे. मशीन को किसान चाहें तो कृषक उत्पादक संगठनों से खरीद सकते हैं. इसकी लागत दो से ढाई लाख रुपये तक है, जिसमें उन्हें सरकार की ओर से 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल रही है. चाहें तो प्रति बीघा खेती के लिए किराए पर (200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक) मशीन को ले सकते हैं. सबसे बड़ा लाभ यही है कि अगर किसान सुपर सीडर मशीन का उपयोग करते हैं तो उनके खेतों में पराली का झंझट पूरी तरह खत्म हो जाएगा.
कैसे काम करती है सुपर सीडर मशीन, यहां जानिए : सीएसए विवि के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. खलील खान ने बताया, सुपर सीडर मशीन को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार भी बहुत अधिक प्रयासरत है. देश के कई राज्यों में अब किसान सुपर सीडर मशीन का उपयोग कर रहे हैं. इस मशीन का संचालन डीजल से होता है. यह ट्रैक्टर की तरह दिखने वाली मशीन है. इससे फसल की बुआई करने पर किसानों को खेतों में जुताई, सिंचाई से बहुत राहत मिलती है.
डॉ. खलील खान ने बताया, प्रति हेक्टेयर सुपर सीडर से बुआई करने पर चार हजार रुपये तक किसानों की बचत है. फसल कतारबद्ध होकर तैयार होती है. जगह-जगह गिरती नहीं है. पराली के लिए कोई विकल्प नहीं रह जाता है. फसल तैयार होने के बाद पौधा जड़ से हटा देती है. फसल अवशेष भी खेतों में नहीं दिखता है.
पराली जलाने से अभी तक ये नुकसान हो रहे थे-
- मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होने लगती है.
- वायु प्रदूषण से आस-पास की हवा दूषित होती है और लोग बीमार होते हैं.
- अधिक समय तक खेतों में पराली जलने से जमीन ऊसर और बंजर होने लगती है.
- फसलों की पैदावार कम हो जाती है.
- किसान को खेतों में लगातार खेती करने में खर्च बढ़ जाता है.
