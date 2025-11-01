ETV Bharat / state

सीएसजेएमयू में लगाया गया सुपर कंप्यूटिंग हब; छात्रों की पढ़ाई और शोध हुई आसान, जानें खासियत

कानपुर: शहर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्विविद्यालय से पढ़ाई करने वाले छात्रों को पढ़ाई से लेकर शोध कार्यों तक के लिए अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा. विवि के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में सुपर कंप्यूटिंग हब स्थापित किया गया है. इसका लाभ विवि कैंपस के 15 हजार छात्रों को मिलेगा.

सुपर कंप्यूटिंग हब की सुविधा शुरू: इस कंप्यूटिंग हब की मदद से जब छात्र अपने शोध कार्यों में किसी तरह का डेटा चाहेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डीप लर्निंग समेत अन्य आधुनिक तकनीकों से वह पाठ्य सामग्री छात्रों के सामने स्क्रीन पर होगी. वहीं, इस सुपर कंप्यूटिंग हब की मदद से एक समय में एक साथ 60 छात्रों का समूह अपना रिसर्च वर्क कर सकता है.

पढ़ाई और रिसर्च हुई आसान: विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दीपक वर्मा ने बताया कि अभी तक कानपुर के किसी संस्थान में इस तकनीक का उपयोग नहीं हो रहा. यहां तक कि आईआईटी कानपुर में भी सुपर कंप्यूटिंग हब की सुविधा नहीं है. उन्होंने कहा, अब विवि के छात्र घंटों, कई दिनों और महीनों तक अपने शोध कार्योंं को लेकर परेशान नहीं रहेंगे. इस सुपर कंप्यूटिंग हब की मदद से उनकी पढ़ाई आसान हो जाएगी.