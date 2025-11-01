ETV Bharat / state

सीएसजेएमयू में लगाया गया सुपर कंप्यूटिंग हब; छात्रों की पढ़ाई और शोध हुई आसान, जानें खासियत

एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दीपक वर्मा ने बताया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले 15 हजार छात्रों को इस सुपर कंप्यूटिंग हब का फायदा मिलेगा.

Photo Credit: ETV Bharat
साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में सुपर कंप्यूटिंग हब स्थापित किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्विविद्यालय से पढ़ाई करने वाले छात्रों को पढ़ाई से लेकर शोध कार्यों तक के लिए अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा. विवि के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में सुपर कंप्यूटिंग हब स्थापित किया गया है. इसका लाभ विवि कैंपस के 15 हजार छात्रों को मिलेगा.

सुपर कंप्यूटिंग हब की सुविधा शुरू: इस कंप्यूटिंग हब की मदद से जब छात्र अपने शोध कार्यों में किसी तरह का डेटा चाहेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डीप लर्निंग समेत अन्य आधुनिक तकनीकों से वह पाठ्य सामग्री छात्रों के सामने स्क्रीन पर होगी. वहीं, इस सुपर कंप्यूटिंग हब की मदद से एक समय में एक साथ 60 छात्रों का समूह अपना रिसर्च वर्क कर सकता है.

पढ़ाई और रिसर्च हुई आसान: विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दीपक वर्मा ने बताया कि अभी तक कानपुर के किसी संस्थान में इस तकनीक का उपयोग नहीं हो रहा. यहां तक कि आईआईटी कानपुर में भी सुपर कंप्यूटिंग हब की सुविधा नहीं है. उन्होंने कहा, अब विवि के छात्र घंटों, कई दिनों और महीनों तक अपने शोध कार्योंं को लेकर परेशान नहीं रहेंगे. इस सुपर कंप्यूटिंग हब की मदद से उनकी पढ़ाई आसान हो जाएगी.

महीनों में होने वाला काम कुछ सेकेंड में होगा: प्रो.दीपक वर्मा ने बताया, विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने पीएम ऊषा योजना के तहत इस सुपर कंप्यूटिंग हब को इंस्टाल कराया है. इसमें 80 जीबी रैम वाले आठ जीपीयू लगे हैं. इन ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से ही छात्रों को सारा डाटा कुछ देर में ही मिल जाएगा.

संबद्ध डिग्री कालेजों के छात्रों को भी मिलेगा फायदा: उन्होंने कहा कि अगर कोई रिसर्च वर्क किसी लैपटॉप पर महीनों में पूरा होता है, तो वह सुपर कंप्यूटिंग हब की मदद से कुछ सेकेंड में पूरा हो जाएगा. पहले चरण में इसका लाभ विवि कैंपस के छात्रों को मिल रहा है. इसके लिए छात्रों को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है. आने वाले समय में विवि से संबद्ध डिग्री कालेजों के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें- स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा- 'जय श्रीराम' और 'जय बजरंगबली' नारा अब दंगे का लाइसेंस बना, साधु-संतों ने किया बयान का विरोध

TAGGED:

HELP IN STUDIES RESEARCH
SUPER COMPUTING HUB IN CSJMU
ASSOCIATE PROFESSOR DR DEEPAK VERMA
SUPER COMPUTER FOR STUDENTS
SUPER COMPUTING HUB IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.