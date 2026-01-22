ETV Bharat / state

युवा उड़ान: आनंद सर ने छात्रों को किया मोटीवेट, नीलोत्पल ने सुना दिया सरगुजिहा गीत

पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सुपर 30 के संस्थापक आनन्द कुमार से बात कर छात्र जोश से सराबोर नजर आए.

आनंद सर ने छात्रों को किया मोटीवेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 9:45 PM IST

सरगुजा: कला केंद्र मैदान में छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के युवा उड़ान कार्यक्रम में शामिल होने आए पद्मश्री सुपर 30 के संस्थापक, आनन्द कुमार ने सरगुजा के युवाओं से संवाद करके उनके सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सरगुजा के बच्चों में गजब का उत्साह है. कठिन परिस्थितियों में ही बड़ा काम होता है. जहां अभाव होता है, वहीं के बच्चे कुछ बड़ा करके दिखाते हैं. मुश्किलों से घबराकर पीछे हटने की बजाय, मेहनत करना चाहिए. नीलोत्पल मृणाल ने सरगुजिहा साहित्यकार स्व. नीरव जी का सरगुजिहा गीत सुनाकर माहौल को और खुशनुमा बना दिया.

छात्रों की प्रेरणादायक सच्ची कहानी सुनाई

सुपर 30 के संस्थापक पद्मश्री आनन्द कुमार ने, विभिन्न शासकीय और निजी स्कूल के बच्चों को प्रेरित करते हुए अभावों के बीच शिक्षा लेकर हासिल किए मुकाम से अवगत कराया. वहीं उच्च शिक्षा ग्रहण किए ऐसे बच्चों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्होंने उच्च शिक्षा के मुकाम को हासिल करके विदेश तक पहुंच बनाने में सफलता हासिल की. सुपर 30 से पढ़ाई करने वाले शशिनारायण के धैर्य और सकारात्मक सोच को सामने लाते हुए उन्होंने बताया कि भाई के फांसी लगाने के बाद भी इस युवक ने धैर्य नहीं खोया और यूरोपियन स्कॉलरशिप के लिए एप्लाई जैसा कदम उठाकर ऐसी मंजिल को हासिल करके इंग्लैंड में गूगल में काम कर रहा है, और गांव का लड़का ब्रिटिश लड़की से विवाह करके बेहतर जीवनयापन कर रहा है.

नीलोत्पल ने सुना दिया सरगुजिहा गीत (ETV Bharat)

मंदिर में एक झोपड़ी में रहने वाली निधि झा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें पढ़ने की ललक थी, और अपनी मेहनत के बदौलत आईआईटी क्वालीफाई करके पूरे देश में वह चर्चित हो गई. फ्रांस में हुए प्रीमियर शो में निधि का पूरा परिवार पहुंचा तो पेरिस, फ्रांस की सड़कों पर निधि की तस्वीर टंगी थी, जिसे देखने के बाद पूरे परिवार के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सुपर 30 में शिक्षा प्राप्त मजदूर, ठेला चलाने वाले, रिक्शा, ऑटो चलाने वाले, खेती करने वाले ईंट भट्ठा में काम करने वाले 510 बच्चों ने शिक्षा हासिल करके खुद के भविष्य को संवारा और ऊंचा मुकाम हासिल किया है.

युवा उड़ान (ETV Bharat)
नीलोत्पल ने सुना दिया सरगुजिहा गीत (ETV Bharat)

अपने संघर्ष के दिनों को किया साझा

खुद के जीवन पर चर्चा करते हुए उन्होंने मंच पर लगे परदे में अपने उस घर को दिखाया, जहां बगल से रेलवे लाइन गुजरता था, और ट्रेन के आने-जाने के दौरान ऐसा एहसास होता था, कि भूकंप आया हो. उन्होंने बताया कि पिता उन्हें हमेशा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे. निराशा तब हाथ लगी, जब मेहनत करने के बाद भी परीक्षा परिणाम खराब आया. इसके बाद पिता से डांट का डर था, लेकिन उन्होंने हौसला बढ़ाया. जब उन्होंने परिणाम खराब होने की बात कही तो पिता ने प्रेरित करते हुए कहा दुनिया में ऐसा कोई इम्तिहान नहीं है, जो प्रतिभा की गवाही दे सके.

युवा उड़ान (ETV Bharat)
नीलोत्पल ने सुना दिया सरगुजिहा गीत (ETV Bharat)

बच्चों को दिए बेस्ट करने के टिप्स

आनंद कुमार ने वहां आए बच्चों से कहा कि वे अंदर नई सोच को विकसित करें. कुछ भी करें, अच्छा करने की सोच रखें, सफलता जरूर मिलेगी. सफलता के चार मंत्रों की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच, अथक परिश्रम, असीम धैर्य को जीवन में गांठ बांधकर चलें. उन्होंने कहा, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतना ही सुहाना होता है. बच्चे अवसाद से ग्रसित न हों, इसके मूलमंत्र पर भी उन्होंने चर्चा की.

नीलोत्पल ने सुना दिया सरगुजिहा गीत (ETV Bharat)


सुप्रसिद्ध लेखक एवं कवि नीलोत्पल मृणाल ने बांधा समां

सुप्रसिद्ध लेखक एवं कवि नीलोत्पल मृणाल ने छात्र-छात्राओं, शिक्षकों का उत्साह बढ़ाने के साथ इनके द्वारा किए गए कुछ सवालों पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि एक परीक्षा किसी के तकदीर का फैसला नहीं कर सकता है. उन्होंने स्वयं के आईएएस की तैयारी के दौर को स्मरण करते हुए कहा, अजीत वसंत कलेक्टर बन गए, लेकिन वे नहीं बन पाए. उन्होंने कहा कि आईएएस की तैयारी के बीच मिली असफलता को देखते हुए उन्होंने सिलेबस बदलवाने के लिए आन्दोलन किया, और हजारों की भीड़ के बीच सरकार का नजरिया बदलने में सफल हुए, लेकिन वे स्वयं आईएएस नहीं बन पाए.

आनंद सर ने छात्रों को किया मोटीवेट (ETV Bharat)

चुटकी भरे शब्दों में उन्होंने कहा कि बाद में उन्होंने ऐसा रास्ता चुना, जिससे वे मंच पर हों, और आईएएस नीचे बैठे हों. बातों ही बातों में नीलोत्पल मृणाल ने अपनी डीएसपी पत्नी का भी जिक्र किया, जो साइटिका से ग्रसित होने के बाद भी दरोगा से डीएसपी तक का सफर तय की, और कहा कि अवसाद की बात करने वाले शिक्षक और विद्यार्थी बताएं वे किस अवसाद में हैं. शिक्षकों को सरकार बेहतर पगार दे रही है, उनका काम बच्चों को अवसाद से निकालना है. अवसाद में विद्यार्थी नहीं उनके अभिभावक रहते हैं, जिन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है. अपनी माटी, अपने देश से प्रेम को कायम रखते हुए मुकाम हासिल करने की बात उन्होंने कही.

सरगुजिहा गीत मंच से सुनाया

दर्शक दीर्घा में बैठे छात्र, युवा और सभी लोग तब बेहद प्रभावित हुए, जब नीलोत्पल ने सरगुजा के महान साहित्यकार स्वर्गीय अनिरुद्ध नीरव का सरगुजिहा गीत मंच से सुना दिया. उन्होंने जैसे ही "सरगुजा हवे छत्तीसगढ़ के मुरेठा" की तान छेड़ी वैसे ही दर्शक दीर्घा तालियों से गूंज उठा. इसके बाद उन्होंने कई अपने हिन्दी गीत भी सुनाये जो छात्रों के लिए प्रेरणा दायक रहे. वहां बैठे अधिकारियों के लिए भी उन्होंने अपना प्रसिद्द गीत "सिकंदर हार गया" सुनाया".



