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इंस्टाग्राम पर Love, कोर्ट में Marriage; 10 महीने में पति ने जिंदा फूंका, जान बचाने के लिए 500 मीटर तक दौड़ी दामिनी

500 मीटर तक आग का गोला बन दौड़ी दामिनी ( ETV Bharat )

सुपौल: बिहार के सुपौल में इंस्टाग्राम से शुरू हुई 'लव मैरिज' का 10 महीने में खौफनाक अंत हो गया. आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया. शरीर में आग लगते ही करीब 21 वर्षीय दामिनी देवी जान बचाने के लिए 500 मीटर तक छटपटाते हुए दौड़ती रही.

500 मीटर तक आग का गोला बन दौड़ी दामिनी