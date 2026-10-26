इंस्टाग्राम पर Love, कोर्ट में Marriage; 10 महीने में पति ने जिंदा फूंका, जान बचाने के लिए 500 मीटर तक दौड़ी दामिनी
सुपौल में दामिनी को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप पति पर लगा. आग में झुलसी महिला 500 मीटर दौड़ी, इलाज के दौरान मौत. रिपोर्ट- आशीष
Published : October 26, 2026 at 12:08 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 12:44 PM IST
सुपौल: बिहार के सुपौल में इंस्टाग्राम से शुरू हुई 'लव मैरिज' का 10 महीने में खौफनाक अंत हो गया. आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया. शरीर में आग लगते ही करीब 21 वर्षीय दामिनी देवी जान बचाने के लिए 500 मीटर तक छटपटाते हुए दौड़ती रही.
500 मीटर तक आग का गोला बन दौड़ी दामिनी
स्थानीय लोगों के मुताबिक, वह आग की लपटों से घिरी हालत में करीब 500 मीटर तक भागते हुए दूसरे गांव की ओर पहुंची और लोगों से मदद की गुहार लगाई. ग्रामीणों ने किसी तरह उसे संभाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर रूप से झुलस चुकी दामिनी की जान नहीं बच सकी. रविवार की अहले सुबह सदर अस्पताल, सुपौल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
सुनसान नहर किनारे वारदात का आरोप
घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के सातनपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या-5 में सुपौल उपशाखा नहर के पास की बताई जा रही है. दामिनी ने मौत से पहले दिए गए बयान में अपने पति संजीव साह पर सुनसान जगह पर बुलाकर पेट्रोल छिड़कने और आग लगाने का आरोप लगाया.
शादी के बाद रिश्ते में आई दरार
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, दामिनी और संजीव की करीब नौ महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी. बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुआ और उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली. बताया जा रहा है कि शादी के बाद दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा था. आरोप है कि 23 अक्टूबर को संजीव ने तलाक की बात कही थी. इसके बाद दामिनी 24 अक्टूबर को अपने मायके मुजफ्फरपुर से भपटियाही थाना क्षेत्र पहुंची थी.
मुजफ्फरपुर से बुलाया और कर दी वारदात
मिली जानकारी के मुताबिक, संजीव ने शनिवार को दामिनी को बुलाया और बाइक पर बैठाकर अलग-अलग जगहों पर घुमाया. इसके बाद आरोप है कि लालमनपट्टी के पास नहर किनारे सुनसान जगह पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई. घटना के बाद आरोपी के फरार होने का आरोप है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है.
आग से झुलसी महिला को ग्रामीणों ने ढका
स्थानीय लोगों के अनुसार, आग की चपेट में आने के बाद दामिनी गांव की ओर भागी और बचाने की गुहार लगाने लगी. उसकी हालत देखकर ग्रामीणों ने उसे साड़ी से ढका और पुलिस को सूचना दी. डायल 112 की मदद से उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरायगढ़-भपटियाही ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल, सुपौल रेफर कर दिया. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
घटनास्थल से बोतल और कपड़ों के टुकड़े मिले
घटना की जानकारी मिलने पर रतनपुर और भपटियाही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. वीरपुर के एसडीपीओ पवन कुमार और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस के मुताबिक, मौके से गहरे हरे रंग के कपड़े के टुकड़े, गुलाबी रंग की महिला की चप्पल और 500 एमएल की पानी की बोतल में पेट्रोल जैसा ज्वलनशील पदार्थ मिलने की बात सामने आई है. टीम ने नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे हैं.
पिता ने शादी को लेकर किया अलग दावा
संजीव के पिता किन्नू साह ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी. उनके अनुसार, करीब नौ महीने पहले सोशल मीडिया पर दोनों की शादी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे. उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने संजीव से इस बारे में पूछा था, तो उसने बताया था कि वह वीडियो बनाने के लिए लाइट डिलीवरी देने गया था और उसी दौरान लोगों ने जबरन शादी करवा दी थी. पुलिस इस दावे समेत मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
पति संजीव साह और उसका पिता गिरफ्तार
रतनपुर थानाध्यक्ष पिंटु कुमार के अनुसार, मृतका के पिता के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी संजीव साह और उसके पिता किन्नू साह को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है. इससे पहले वीरपुर के एसडीपीओ ने आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जानकारी दी थी.
"आरोपी पति संजीव साह और उसके पिता किन्नू साह को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है."- पिंटु कुमार, थानाध्यक्ष, रतनपुर
पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव
दामिनी के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस मृत्यु पूर्व बयान, फॉरेंसिक साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है. इस मामले में हर पहलू पर जांच कर रही है. देखना ये है कि कि दामिनी की मौत के पीछे क्या कारण है? और आरोपी पति को क्या सजा मिलती है.
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