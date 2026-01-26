ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस पर शिक्षक ने लगाए मो. जिन्ना के समर्थन में नारे, शिकायत के बाद गिरफ्तार

सुपौल में शिक्षक ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मो. जिन्ना के समर्थन में नारे लगाए है. हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

Supaul Teacher raises objectionable slogans
सुपौल में शिक्षक ने जिन्ना के समर्थन में नारे लगाए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 26, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुपौल: गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सुपौल के एक स्कूल में उस समय असहज स्थिति बन गई, जब देशभक्ति के नारे लगाने के दौरान एक शिक्षक ने अचानक मो. अली जिन्ना के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी. इस घटना के बाद छात्रों और ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है. हालांकि विरोध को देखते हुए प्रधानाध्यापक ने थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ एक्शन की मांग की, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार हो चुका है.

शिक्षक ने जिन्ना के समर्थन में लगाए नारे: यह मामला किशनपुर प्रखंड अंतर्गत आदर्श मध्य विद्यालय सह उत्क्रमित उच्च विद्यालय अभुआड़ का है. जहां गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में तैनात शिक्षक मंसूर आलम पर आरोप है कि उसने विद्यालय परिसर में 'जिन्ना अमर रहे' जैसे नारे लगाए. जिससे विद्यालय में मौजूद छात्र-छात्राओं के बीच भ्रम का माहौल उत्पन्न हो गया.

"मो. मंसूर आलम जो हमारे मास्टर हैं, उन्होंने जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाए. साथ ही बोले कि पाकिस्तान में जन्नत है. सब लोगों ने सुना. एक मैम ने विरोध भी किया लेकिन बाकी टीचर ने उनका साथ नहीं दिया."- छात्र

हेडमास्टर ने की थाने में शिकायत: विद्यालय के प्रधानाध्यापक धनंजय तिवारी ने इस संबंध में किशनपुर थाने को लिखित शिकायत दी गई है. जिसमें उन्होंने माना कि शिक्षक के इस कृत्य से न केवल विद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंची, बल्कि यह देश की संप्रभुता और संविधान की भावना के भी विरुद्ध है. लिहाजा कार्रवाई होनी चाहिए.

"गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रगान के बाद स्कूल के शिक्षक मंसूर आलम ने जिन्ना अमर रहे के नारे लगाए. इससे छात्रों के बीच असहज स्थिति बन गई. लिहाजा थानाध्यक्ष से अपील है कि इनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए."- धनंजय तिवारी, प्रधानाध्यापक, किशनपुर

पुलिस हिरासत में आरोपी शिक्षक: प्रधानाध्यापक ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थानाध्यक्ष को दूरभाष पर सूचना दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस ने कहा कि शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है.

"लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया गया है. पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. तथ्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- शरथ आरएस, पुलिस अधीक्षक, सुपौल

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाला CPI नेता गिरफ्तार, RJD के जुलूस में लगे थे नारे

TAGGED:

सुपौल में जिन्ना के समर्थन में नारे
शिक्षक ने आपत्तिजनक नारे लगाए
TEACHER OBJECTIONABLE SLOGANS
SUPAUL NEWS
REPUBLIC DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.