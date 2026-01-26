ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस पर शिक्षक ने लगाए मो. जिन्ना के समर्थन में नारे, शिकायत के बाद गिरफ्तार

सुपौल: गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सुपौल के एक स्कूल में उस समय असहज स्थिति बन गई, जब देशभक्ति के नारे लगाने के दौरान एक शिक्षक ने अचानक मो. अली जिन्ना के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी. इस घटना के बाद छात्रों और ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है. हालांकि विरोध को देखते हुए प्रधानाध्यापक ने थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ एक्शन की मांग की, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार हो चुका है.

शिक्षक ने जिन्ना के समर्थन में लगाए नारे: यह मामला किशनपुर प्रखंड अंतर्गत आदर्श मध्य विद्यालय सह उत्क्रमित उच्च विद्यालय अभुआड़ का है. जहां गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में तैनात शिक्षक मंसूर आलम पर आरोप है कि उसने विद्यालय परिसर में 'जिन्ना अमर रहे' जैसे नारे लगाए. जिससे विद्यालय में मौजूद छात्र-छात्राओं के बीच भ्रम का माहौल उत्पन्न हो गया.

"मो. मंसूर आलम जो हमारे मास्टर हैं, उन्होंने जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगाए. साथ ही बोले कि पाकिस्तान में जन्नत है. सब लोगों ने सुना. एक मैम ने विरोध भी किया लेकिन बाकी टीचर ने उनका साथ नहीं दिया."- छात्र

हेडमास्टर ने की थाने में शिकायत: विद्यालय के प्रधानाध्यापक धनंजय तिवारी ने इस संबंध में किशनपुर थाने को लिखित शिकायत दी गई है. जिसमें उन्होंने माना कि शिक्षक के इस कृत्य से न केवल विद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंची, बल्कि यह देश की संप्रभुता और संविधान की भावना के भी विरुद्ध है. लिहाजा कार्रवाई होनी चाहिए.