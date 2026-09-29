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बीच सड़क से फिल्मी स्टाइल में हुई थी किडनैपिंग, 12 घंटे बाद खुला राज.. सुपौल पुलिस ने क्या बताया?

सुपौल: बिहार के सुपौल जिले में दिनदहाड़े किडनैपिंग का खुलासा हो गया है. पुलिस ने मोहम्मद जीशान खान को 12 घंटे बाद बरामद कर लिया है. घटना में शामिल एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. आरोपी की निशानदेही पर वारदात में शामिल कार को भी जब्त कर लिया गया है.

इससे पहले सोमवार दोपहर बिहार के सुपौल जिले से फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग की घटना सामने आई थी. यहां भीमपुर थाना क्षेत्र में कार सवार अपराधियों ने स्टेट हाईवे 91 पर बाइक सवार युवक को पहले टक्कर मारी और फिर उसे जबरन कार में बिठाया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे.

''घटना के बाद एसआईटी का गठन किया गया. टीम ने रात से कई ठिकानों पर छापेमारी की. टीम ने देर रात युवक को बरामद किया. एक बदमाश और कार को भी बरामद कर लिया गया रहै. मामले में भीमपुर थाना में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. हिरासत में लिए गए आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है.'' - शरथ आरएस, एसपी, सुपौल

सुपौल पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि मोहम्मद जीशान खान से अवैध कारोबार में पैसे के लेन-देन का पूर्व से विवाद था, जिस कारण घटना को अंजाम दिया गया. अब पुलिस पूछताछ के आधार पर घटना में शामिल बाकि आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए चार राउंड फायरिंग भी की. घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है. इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस युवक की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है. अपहृत युवक की पहचान छातापुर थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत के वार्ड-13 निवासी खुर्शीद खान के 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद जीशान खान के रूप में हुई है.

''मोहम्मद जीशान खान बाइक से जा रहा था. इसी दौरान चारपहिया वाहन में सवार लोगों ने उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वहां से फरार होने लगे. इस दौरान अपहरणकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की. लेकिन खुद को घिरता देख अपराधियों ने फायरिंग कर दी और मौके से भाग निकले.'' - मोहम्मद असलम, स्थानीय

युवक को किसने और क्यों किडनैप किया?

घटना की सूचना मिलते ही भीमपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस घटनास्थल से मिले खोखे समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुट गई थी कि आखिर युवक को किस वजह से अगवा किया गया.

तेजस्वी ने घटना को लेकर सम्राट सरकार को घेरा

इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि, सम्राट चौधरी स्टाइल में दिनदहाड़े युवक का ‘अपहरण’! बदमाशों ने पहले बाइक में टक्कर मारी फिर फायरिंग करते हुए युवक को कार में डाल अपहरण कर लिया. 7 हत्याओं के आरोपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से अपराधियों के हौसले बुलंद है क्योंकि अपराधी भी जानते है CM हमारे ही 'लीग' का है. सरकार के मंत्री अब इसमें 2005 से पूर्व का सूरज-चांद और जाति ढूंढेंगे. बहन-बेटियों की सुरक्षा रोज खतरे में - रोहिणी

लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की. उन्होंने कहा, बिहार में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाकर कानून - व्यवस्था बहाल करने की जरूरत है. बिहार में अराजकता का माहौल है. दिनदहाड़े गोलीबारी, हत्या, लूटपाट और हथियार के बल पर सरेआम अपहरण जैसी वारदातें आम हो चुकी हैं. बहन-बेटियों की सुरक्षा रोज खतरे में है और लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं.

''अपराध से 'जीरो टॉलरेंस' का दावा पूरी तरह से विफल साबित हुआ है और पुलिस-प्रशासन का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है. राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है. ऐसे में बिहार में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाकर कानून - व्यवस्था बहाल करने की जरूरत है.'' - रोहिणी आचार्य, लालू यादव की छोटी बेटी

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