दरभंगा के होटल के कमरे से मिली सुपौल के व्यवसायी की लाश, दो दिनों से नहीं निकले थे बाहर
दरभंगा के एक होटल के बंद कमरे से सुपौल के व्यवसायी का शव मिला. वह दिनों से कमरे से बाहर नहीं आया था. पढ़ें
Published : April 18, 2026 at 2:33 PM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित नारायण रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 109 से बुधवार देर रात सुपौल जिले के एक व्यवसायी का शव बरामद किया गया है. रेस्ट हाउस का कमरा अंदर से बंद था. पिछले दो दिनों से वह कमरे से बाहर नहीं निकला था.
बाथरूम से व्यवसायी का शव बरामद: शक के आधार पर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर रूम के अंदर प्रवेश किया, जहा बाथरूम के भीतर शव पड़ा हुआ मिला. पोस्टमार्टम के लिए शव को डीएमसीएच भेज दिया गया है. मृत व्यवसायी की पहचान सुपौल जिले के नगर थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार निवासी संजय प्रसाद अग्रवाल के रूप में हुई है. पुलिस ने कमरे से बरामद कागजातों के आधार पर परिजनों को घटना की सूचना दे दी है.
कमरे से आ रही थी दुर्गंध: होटल प्रबंधक के अनुसार, संजय प्रसाद अग्रवाल 15 अप्रैल को यहां रूम लेकर ठहरे थे, लेकिन पिछले दो दिनों से उन्हें न तो बाहर निकलते देखा गया और न ही कमरे में किसी गतिविधि की जानकारी मिली. बीती रात होटल के कमरे से तेज दुर्गंध आने पर हम लोगों को संदेह हुआ.
"हमलोगों ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद हम लोगों ने विश्वविद्यालय थाना को सूचना दी."- होटल प्रबंधक
हत्या या आत्महत्या पर सस्पेंस: वहीं जानकारी मिलते ही अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा. अंदर जाकर देखा तो बाथरूम में संजय प्रसाद अग्रवाल का शव पड़ा हुआ था. पुलिस ने तुरंत एफएसएल की टीम को बुलाकर जांच कराई. फिलहाल मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.
"देर शाम सूचना मिली थी कि होटल में किसी ने आत्महत्या कर ली है. हम लोग तुरंत पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया तो बाथरूम से शव बरामद हुआ. कागजात के अनुसार मृतक की पहचान हो गई है. प्रथम दृष्टया जहरीला पदार्थ खाने से मौत की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. कुछ कागजात भी बरामद हुए हैं, जिसे एफएसएल की टीम ने जब्त किया है."- सुधीर कुमार, विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष
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