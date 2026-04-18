ETV Bharat / state

दरभंगा के होटल के कमरे से मिली सुपौल के व्यवसायी की लाश, दो दिनों से नहीं निकले थे बाहर

दरभंगा: बिहार के दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित नारायण रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 109 से बुधवार देर रात सुपौल जिले के एक व्यवसायी का शव बरामद किया गया है. रेस्ट हाउस का कमरा अंदर से बंद था. पिछले दो दिनों से वह कमरे से बाहर नहीं निकला था.

बाथरूम से व्यवसायी का शव बरामद: शक के आधार पर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर रूम के अंदर प्रवेश किया, जहा बाथरूम के भीतर शव पड़ा हुआ मिला. पोस्टमार्टम के लिए शव को डीएमसीएच भेज दिया गया है. मृत व्यवसायी की पहचान सुपौल जिले के नगर थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार निवासी संजय प्रसाद अग्रवाल के रूप में हुई है. पुलिस ने कमरे से बरामद कागजातों के आधार पर परिजनों को घटना की सूचना दे दी है.

दरभंगा के होटल के कमरे से मिली सुपौल के व्यवसायी की लाश (ETV Bharat)

कमरे से आ रही थी दुर्गंध: होटल प्रबंधक के अनुसार, संजय प्रसाद अग्रवाल 15 अप्रैल को यहां रूम लेकर ठहरे थे, लेकिन पिछले दो दिनों से उन्हें न तो बाहर निकलते देखा गया और न ही कमरे में किसी गतिविधि की जानकारी मिली. बीती रात होटल के कमरे से तेज दुर्गंध आने पर हम लोगों को संदेह हुआ.

"हमलोगों ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद हम लोगों ने विश्वविद्यालय थाना को सूचना दी."- होटल प्रबंधक