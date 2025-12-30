ETV Bharat / state

सनी लियोन New Year पर मथुरा में लगाएंगी ठुमके; संतों ने किया विरोध, बोले-धार्मिक नगरी में नहीं होने देंगे ऐसे कार्यक्रम

सनी लियोन 1st जनवरी को मथुरा के ट्रंक होटल में करेंगी परफॉर्म. ( Photo Credit; Trunk Hotel )

मथुरा: कान्हा की नगरी मथुरा में नए साल के पहले दिन यानी 1st जनवरी 2026 को अभिनेत्री सनी लियोन एक निजी कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाली हैं. इसको लेकर जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है. सनी लियोन के इस कार्यक्रम का मथुरा के संत समाज ने विरोध शुरू कर दिया है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के बैनर तले सैकड़ो साधु संतों ने सनी लियोन का कार्यक्रम रद करने की मांग की है. धार्मिक स्थल पर इस तरह के आयोजन न करने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है. संतों का कहना है कि जहां भगवान श्री कृष्णा और राधा जी ने लीलाएं की हैं, उस स्थान पर इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए.

ट्रंक होटल में 1 जनवरी 2026 को निजी संस्थाओं द्वारा अभिनेत्री सनी लियोन का निजी कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर आयोजक टिकट की बिक्री धड़ल्ले से करा रहे हैं. कार्यक्रम का विरोध करते हुए संत समाज का कहना है कि धार्मिक नगरी में इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए. ये एक पवित्र नगरी है और भगवान श्री कृष्ण राधा जी ने इस स्थान पर लीलाएं की हैं.

संत समाज बृजवासी ब्रज की धरती पर धार्मिक स्थल होने के कारण इस तरह के अश्लील कृत नहीं होने देंगे. अगर जरूरत पड़ी तो अभिनेत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई संत समाज करेगा.