सनी लियोन New Year पर मथुरा में लगाएंगी ठुमके; संतों ने किया विरोध, बोले-धार्मिक नगरी में नहीं होने देंगे ऐसे कार्यक्रम

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के बैनर तले सैकड़ो साधु संतों ने सनी लियोन का कार्यक्रम रद करने की मांग की है.

सनी लियोन 1st जनवरी को मथुरा के ट्रंक होटल में करेंगी परफॉर्म. (Photo Credit; Trunk Hotel)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 12:12 PM IST

Updated : December 30, 2025 at 2:00 PM IST

मथुरा: कान्हा की नगरी मथुरा में नए साल के पहले दिन यानी 1st जनवरी 2026 को अभिनेत्री सनी लियोन एक निजी कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाली हैं. इसको लेकर जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है. सनी लियोन के इस कार्यक्रम का मथुरा के संत समाज ने विरोध शुरू कर दिया है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के बैनर तले सैकड़ो साधु संतों ने सनी लियोन का कार्यक्रम रद करने की मांग की है. धार्मिक स्थल पर इस तरह के आयोजन न करने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है. संतों का कहना है कि जहां भगवान श्री कृष्णा और राधा जी ने लीलाएं की हैं, उस स्थान पर इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए.

ट्रंक होटल में 1 जनवरी 2026 को निजी संस्थाओं द्वारा अभिनेत्री सनी लियोन का निजी कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर आयोजक टिकट की बिक्री धड़ल्ले से करा रहे हैं. कार्यक्रम का विरोध करते हुए संत समाज का कहना है कि धार्मिक नगरी में इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए. ये एक पवित्र नगरी है और भगवान श्री कृष्ण राधा जी ने इस स्थान पर लीलाएं की हैं.

संत समाज बृजवासी ब्रज की धरती पर धार्मिक स्थल होने के कारण इस तरह के अश्लील कृत नहीं होने देंगे. अगर जरूरत पड़ी तो अभिनेत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई संत समाज करेगा.

फलाहारी संत दिनेश शर्मा ने बताया हमने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है. कार्यक्रम को रद करने की मांग की है. उनका कहना है, जहां पर साधु संत जाकर भजन साधना और प्रवचन करते हैं, उस स्थान पर इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए. साधु संतों ने कार्यक्रम को लेकर विरोध जताया है.

मकसूदन दास महाराज ने बताया, अभिनेत्री सनी लियोन का कार्यक्रम ब्रजभूमि में रखा गया है. साधु-संत समाज और बृजवासी इसका विरोध करते हैं. अश्लीलता परोसने वाली अभिनेत्री के इस तरह के आयोजन ब्रज में नहीं होने देंगे. अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे.

