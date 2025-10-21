ETV Bharat / state

'सन्नी देओल' 1.05 लाख और 'शाहरुख खान' 70 हजार में बिका, सलमान को नहीं मिला खरीदार

सलमान की नहीं लगी बोलीः व्यापारी गोविंद त्रिपाठी ने बताया कि चित्रकूट में मेले के पहले दिन मंगलवार को शाहरुख खान नाम का गधा 70 हजार में बिका है. आकर्षण का केंद्र रहा सन्नी देओल की बोली एक लाख 50 हजार रखी गई थी, जो 1 लाख 5 हजार में बिका है. वहीं, सलमान खान गधे की बोली 90 हजार रखी है लेकिन उसे अभी तक कोई व्यापारी ने खरीदा नहीं है. हालांकि गोविंद त्रिपाठी कहते हैं कि पहले की तरह अब इस मेले में रौनक नहीं रही. आधुनिकता के दौर में गधों का उपयोग न के बराबर हो गया है. जिसकी वजह इस बार मेले में गधों की संख्या कम हो गई है.

कई नस्ल के गधों को लेकर व्यापारी मेले में पहुंचे हैं. खास बात है कि हर बार की तरह इस बार भी फिल्मी सितारों के नामों वाले गधे मेले में बिक्री के लिए पहुंचे हैं. जिनमें से पहले दिन कुछ की बिक्री भी हुई है.

चित्रकूटः धार्मिक नगरी में हर साल की तरह इस बार भी दीपावली के दूसरे दिन तीन दिवसीय 'गधा मेला' शुरू हो गया है. रामघाट के समीप लगे मेले में बुन्देलखण्ड समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार से व्यापारी गधों की खरीद फरोख्त करने पहुंचे हैं.

सन्नी देओल गधे की बोली 1.05 लाख रुपये लगी. (ETV Bharat)

तौलिया के अंदर हाथ छिपा कर होता है सौदाः गौरतलब है कि गधा मेले में खरीद-फरोख्त का तरीका भी पुराना है. खरीदने और बेचने वाला दोनों तौलिया के अंदर हाथ छिपा कर लेनदेन पक्का करते हैं. इस गधा मेले में प्रशासन का भी सहयोग व्यापारियों को मिलता है. प्रशासन साफ-सफाई के साथ ही बिजली व पानी का इंतजाम और सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात करती है.

शाहरुख खान गधा 70 हजार में बिका. (ETV Bharat)

गधा मेले की की कब हुई थी शुरुआत?

गधा मेला व्यवस्थापक रमेश पांडेय बताते हैं कि इस अनोखे मेला का इतिहास भी रोचक है. आरंगजेब ने 300 वर्ष पूर्व लावलश्कर के साथ चित्रकूट पहुंचा और मत्स्यगयेन्द्र नाथ स्वामी मन्दिर में पहुंच कर उसने आवाज लगाई. जब उसे प्रतिउत्तर नहीं मिला तब उसने सैनिकों को शिव लिंग को तोड़ देने का फरमान दिया. जब सैनिकों ने शिव लिंग को नष्ट करने लगे तभी उन्हें उल्टी, दस्त होने लगी. वहीं, सैनिकों के साथ चल रहे गधों की मौत होने लगी. इससे औरंगजेब काफी परेशान हो गया और रामघाट के किनारे धुनी रमई बैठे बाबा बालक नाथ से उसने उपाय पूछा. इस पर बाबा बालक नाथ ने कहा कि वह भगवान मत्स्यगयेन्द्र नाथ से क्षमा मांगे. इसके बाद औरंगजेब ने बाबा बालक नाथ से भभूत लेकर अपने सैनिकों को खिलाए और वह स्वस्थ हो गए. लेकिन सामान ढोने वाला एक भी गधा नहीं बचा तो उसने मुनादी करवाई और घोड़ा-गधा ऊंचे दाम में खरीदने की बात कही. तब कई लोग चित्रकूट के रामघाट के पास स्थित वर्तमान गधा बाजार स्थल में पहुंच कर अपने गधे बेचा. तब से इस मेले का सिलसिला जारी है. गधा मेला लगभग 300 साल पुराना अपना इतिहास समेटे हुए है.

गधों की डिमांड कमः व्यवस्थापक रमेश पांडेय ने कहा कि आधुनिक परिवेश में गधों का इस्तेमाल बेहद कम हो गया है. लोग और कामगार इसे खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि अब सामान ढोने का कार्य मशीनरी से हो रहा है. गधों की डिमांड भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है. पहले जैसे अब यह गधा मेला बचा नहीं है. कभी लाखों की संख्या में यहां गधा पहुंचते थे तो अब वह हजारों तक ही सीमित हो चुके हैं. इस मेले में गधों के नाम भी फिल्मी सितारों के नाम पर रखे जाते है.

