ETV Bharat / state

'सन्नी देओल' 1.05 लाख और 'शाहरुख खान' 70 हजार में बिका, सलमान को नहीं मिला खरीदार

चित्रकूट में तीन दिवसीय ऐतिहासिक गधा मेले में फिल्मी सितारों के नाम पर गधों की लगी बोली

Etv Bharat
चित्रकूट में लगा गधा मेला. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 8:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्रकूटः धार्मिक नगरी में हर साल की तरह इस बार भी दीपावली के दूसरे दिन तीन दिवसीय 'गधा मेला' शुरू हो गया है. रामघाट के समीप लगे मेले में बुन्देलखण्ड समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार से व्यापारी गधों की खरीद फरोख्त करने पहुंचे हैं.

कई नस्ल के गधों को लेकर व्यापारी मेले में पहुंचे हैं. खास बात है कि हर बार की तरह इस बार भी फिल्मी सितारों के नामों वाले गधे मेले में बिक्री के लिए पहुंचे हैं. जिनमें से पहले दिन कुछ की बिक्री भी हुई है.

गधा मेला. (Video Credit; ETV Bharat)

सलमान की नहीं लगी बोलीः व्यापारी गोविंद त्रिपाठी ने बताया कि चित्रकूट में मेले के पहले दिन मंगलवार को शाहरुख खान नाम का गधा 70 हजार में बिका है. आकर्षण का केंद्र रहा सन्नी देओल की बोली एक लाख 50 हजार रखी गई थी, जो 1 लाख 5 हजार में बिका है. वहीं, सलमान खान गधे की बोली 90 हजार रखी है लेकिन उसे अभी तक कोई व्यापारी ने खरीदा नहीं है. हालांकि गोविंद त्रिपाठी कहते हैं कि पहले की तरह अब इस मेले में रौनक नहीं रही. आधुनिकता के दौर में गधों का उपयोग न के बराबर हो गया है. जिसकी वजह इस बार मेले में गधों की संख्या कम हो गई है.

सन्नी देओल गधे की बोली 1.05 लाख रुपये लगी.
सन्नी देओल गधे की बोली 1.05 लाख रुपये लगी. (ETV Bharat)

तौलिया के अंदर हाथ छिपा कर होता है सौदाः गौरतलब है कि गधा मेले में खरीद-फरोख्त का तरीका भी पुराना है. खरीदने और बेचने वाला दोनों तौलिया के अंदर हाथ छिपा कर लेनदेन पक्का करते हैं. इस गधा मेले में प्रशासन का भी सहयोग व्यापारियों को मिलता है. प्रशासन साफ-सफाई के साथ ही बिजली व पानी का इंतजाम और सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात करती है.

शाहरुख खान गधा 70 हजार में बिका.
शाहरुख खान गधा 70 हजार में बिका. (ETV Bharat)

गधा मेले की की कब हुई थी शुरुआत?
गधा मेला व्यवस्थापक रमेश पांडेय बताते हैं कि इस अनोखे मेला का इतिहास भी रोचक है. आरंगजेब ने 300 वर्ष पूर्व लावलश्कर के साथ चित्रकूट पहुंचा और मत्स्यगयेन्द्र नाथ स्वामी मन्दिर में पहुंच कर उसने आवाज लगाई. जब उसे प्रतिउत्तर नहीं मिला तब उसने सैनिकों को शिव लिंग को तोड़ देने का फरमान दिया. जब सैनिकों ने शिव लिंग को नष्ट करने लगे तभी उन्हें उल्टी, दस्त होने लगी. वहीं, सैनिकों के साथ चल रहे गधों की मौत होने लगी. इससे औरंगजेब काफी परेशान हो गया और रामघाट के किनारे धुनी रमई बैठे बाबा बालक नाथ से उसने उपाय पूछा. इस पर बाबा बालक नाथ ने कहा कि वह भगवान मत्स्यगयेन्द्र नाथ से क्षमा मांगे. इसके बाद औरंगजेब ने बाबा बालक नाथ से भभूत लेकर अपने सैनिकों को खिलाए और वह स्वस्थ हो गए. लेकिन सामान ढोने वाला एक भी गधा नहीं बचा तो उसने मुनादी करवाई और घोड़ा-गधा ऊंचे दाम में खरीदने की बात कही. तब कई लोग चित्रकूट के रामघाट के पास स्थित वर्तमान गधा बाजार स्थल में पहुंच कर अपने गधे बेचा. तब से इस मेले का सिलसिला जारी है. गधा मेला लगभग 300 साल पुराना अपना इतिहास समेटे हुए है.

गधों की डिमांड कमः व्यवस्थापक रमेश पांडेय ने कहा कि आधुनिक परिवेश में गधों का इस्तेमाल बेहद कम हो गया है. लोग और कामगार इसे खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि अब सामान ढोने का कार्य मशीनरी से हो रहा है. गधों की डिमांड भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है. पहले जैसे अब यह गधा मेला बचा नहीं है. कभी लाखों की संख्या में यहां गधा पहुंचते थे तो अब वह हजारों तक ही सीमित हो चुके हैं. इस मेले में गधों के नाम भी फिल्मी सितारों के नाम पर रखे जाते है.

इसे भी पढ़ें- 'शाहरुख' से महंगा बिका 'सलमान', चित्रकूट गधा मेले में खरीदे गए, जानिए कितनी लगी बोली?

TAGGED:

CHITRAKOOT DONKEY FAIR HISTORY
SUNNY DEOL DONKEY SOLD
SHAHRUKH KHAN DONKEY SOLD
चित्रकूट गधा मेला
CHITRAKOOT DONKEY FAIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.