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शिमला ग्रामीण में कनेक्टिविटी होगी बेहतर, 72.82 करोड़ के विकास कार्यों के लिए PWD-SJVNL में MoU

PWD और SJVNL में हुआ MoU ( FB@Vikramaditya-Singh )

शिमला: शिमला ग्रामीण विधानसभा में सड़क और पुल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए 72.82 करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर सहमति बनी है. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVNL) के बीच बुधवार को सुन्नी डैम जलविद्युत परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के तहत समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए. इस दौरान लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे. मंत्री ने कहा कि इन कार्यों का उद्देश्य परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विकास कार्यों को गति देना है.

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