शिमला ग्रामीण में कनेक्टिविटी होगी बेहतर, 72.82 करोड़ के विकास कार्यों के लिए PWD-SJVNL में MoU
इस मौके पर PWD मंत्री और स्थानीय विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 1:55 PM IST
शिमला: शिमला ग्रामीण विधानसभा में सड़क और पुल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए 72.82 करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर सहमति बनी है. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVNL) के बीच बुधवार को सुन्नी डैम जलविद्युत परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के तहत समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए. इस दौरान लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे. मंत्री ने कहा कि इन कार्यों का उद्देश्य परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विकास कार्यों को गति देना है.
खैरा से ओगली तक सड़क का होगा चौड़ीकरण
समझौते के तहत प्रमुख जिला सड़क MDR-22 के खैरा से ओगली वाले हिस्से को अपग्रेड करने के साथ चौड़ा किया जाएगा. इससे इस मार्ग पर आवाजाही आसान होने और स्थानीय लोगों को सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है. सड़क के बेहतर होने से क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी.
सतलुज नदी पर बनेगा 152 मीटर का पुल
परियोजना के तहत ओगली-परलोग के बीच सतलुज नदी पर 152 मीटर स्पैन का पुल बनाया जाएगा. यह पुल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा. सड़क चौड़ीकरण और पुल निर्माण से स्थानीय निवासियों को आवागमन के लिए बेहतर विकल्प मिल सकेंगे.
मंत्री ने विकास कार्यों की प्रगति भी जांची
समझौते के अलावा विक्रमादित्य सिंह ने SJVNL और संबंधित विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की. बैठक में जल शक्ति विभाग, सुन्नी डिवीजन और परियोजना प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्य समय पर पूरा करने, विभागों के बीच बेहतर तालमेल रखने और लंबित मामलों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए.
शिमला ग्रामीण में सुविधाएं बढ़ाने पर जोर
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. सड़क और पुल जैसे निर्माण कार्यों से स्थानीय लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.
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